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Итоги: Энергетика 26.12.18

Итоги: Энергетика 26.12.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:32

Итоги: Энергетика 26.12.18

Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков.

По состоянию на 6.55 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1% - до $50,72 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,52% - до $42,75 за баррель. Во вторник торги фьючерсами на нефть были закрыты в связи с празднованием Рождества.

В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.
Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.

Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса (шатдаун) продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.

В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются в среду, а европейские - в четверг. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель - минимуму с конца июля 2017 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе утренних торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.

В частности, по состоянию на 03.35 Киева стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 06.45 цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.

Двумя днями ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех также призвал сохранять спокойствие по поводу цен на нефть. По его мнению, коррекция объясняется тем, что инвесторы сейчас закрывают долгосрочные позиции в нефти. Саудовский министр также выразил надежду, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поможет стабилизировать рынок.
Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.

Мировые цены на нефть в понедельник, 24 декабря, продемонстрировали отрицательную динамику и завершили торги снижением более чем на $3.

Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на $3,06 доллара и составили $42,53 за баррель.

На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent опустилась на $3,35, до $50,47 за баррель.
Отметку $51 за баррель Brent преодолела впервые с середины августа 2017 года.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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