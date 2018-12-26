Итоги: Энергетика 26.12.18

Додано: Сер 26 гру, 2018 13:32

В понедельник стоимость нефти обеих марок рухнула примерно на 6% на фоне обвала фондовых рынков. Американские индексы упали на 2,2-2,9% из-за бюджетного кризиса в США.

Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа выделить $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы в конгрессе отказываются согласовать выделение этих средств.



Во вторник Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса (шатдаун) продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены.



В связи с рождественскими праздниками во вторник биржи США и Европы были закрыты. Американские рынки откроются в среду, а европейские - в четверг. В связи с праздниками объем торгов на нефтяном рынке невысок.

Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики после обвала в понедельник на 6% на фоне волатильности фондовых рынков.Цены на нефть приблизились к $50 за баррель - минимуму с конца июля 2017 года.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе утренних торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.В частности, по состоянию на 03.35 Киева стоимость барреля нефти Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 06.45 цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель.Двумя днями ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех также призвал сохранять спокойствие по поводу цен на нефть. По его мнению, коррекция объясняется тем, что инвесторы сейчас закрывают долгосрочные позиции в нефти. Саудовский министр также выразил надежду, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поможет стабилизировать рынок.Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение сократить добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года.Мировые цены на нефть в понедельник, 24 декабря, продемонстрировали отрицательную динамику и завершили торги снижением более чем на $3.Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на $3,06 доллара и составили $42,53 за баррель.На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent опустилась на $3,35, до $50,47 за баррель.Отметку $51 за баррель Brent преодолела впервые с середины августа 2017 года.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: