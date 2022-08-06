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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 22:14
Hotab написав:
Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли
В Німечині також димлять як паравози, як жінки так і чоловіки.
Багато людей викурюють дві почки в день, не переношу багатоповерхівки тут.
Завжди попадаються сусіди курці, та дим тягне в квартиру.
Тому і хочу придбати приватний будинок.
Можна в приват яка країна та ціна ? Обіцяю також ділитись своїми покупками
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Додано: Вів 08 лип, 2025 22:24
Hotab написав:
Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли
А як кошти були вивезені
В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:37
Хомякоид
А як кошти були вивезені
В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?
В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є. Але мені сподобався той, у кого можна лише невеликий відсоток суми дати кешем, решта має зайти з рахунку на рахунок.
Варіанти різні, але все зводиться до відкриття рахунку в Європі (або Польщі , або Монтенегро), заносити туди світлий кеш (тобто виведений через кордон з деклараціями, з квитанціями про зняття з банків , ну і з підтвердженням походження ). В принципі у мене великих проблем з показом високого світлого доходу нема. І хоч по ОК-7 у мене проходять дещо не всі доходи (є ще доплата за відрядження, вона проходить по банку, на карту, але з неї нема податку, і відповідно її нема в ок-7) , проте навіть те що є достатньо. В Подгориці є банк, який влаштував робочий контракт, де вказані суми зарплати в доларах, і рух по карткам, куди падали гривні і долари. Все індивідуально, але все таки світле походження - важливо.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 23:48
Hotab написав:
Як вам квартира, яку забудовник здає покупану з керамогранітом гешпанским. З паркетною дошкою Таркет, з алюмінієвими вікнами, з інверторними кондиціонерами Gree (наскільки я знаю це краще , що робить Китай в сфері кліматехніки), сантехніка теж щось пристойне, не запамʼятовував . Коротше купив , 900 метрів від берега Адріатичного моря (і море і гори у вікні є) . 71 метр . Ліфт в підвал, де паркомісце теж купив. Після того як в сусідніх квартирах в Кампусі вилетіли вікна.
Тепер буду ЮА «вичіслять по ip»..
Ну що, вітаю! Ціну не пишіть, бо заклюють. Якщо робота відрядження або віддалена - то вибір хороший. Але звичайно я би топив за іншу сторону Адріатичного моря.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 04:21
Hotab написав:Хомякоид
А як кошти були вивезені
В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?
В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є. Але мені сподобався той, у кого можна лише невеликий відсоток суми дати кешем, решта має зайти з рахунку на рахунок.
Варіанти різні, але все зводиться до відкриття рахунку в Європі (або Польщі , або Монтенегро), заносити туди світлий кеш (тобто виведений через кордон з деклараціями, з квитанціями про зняття з банків , ну і з підтвердженням походження ). В принципі у мене великих проблем з показом високого світлого доходу нема. І хоч по ОК-7 у мене проходять дещо не всі доходи (є ще доплата за відрядження, вона проходить по банку, на карту, але з неї нема податку, і відповідно її нема в ок-7) , проте навіть те що є достатньо. В Подгориці є банк, який влаштував робочий контракт, де вказані суми зарплати в доларах, і рух по карткам, куди падали гривні і долари. Все індивідуально, але все таки світле походження - важливо.
Був в свому банку в Німеччині. Deutsche Bank.
Якщо перераховати з України кошти від продажу майна, проблем нема при наявності підтверджуючих документів.
Яущо кешем принести. Зовсім інший рівень моніторингу. Не гарантують що все буде ок навіть при підтвержденні продажу майна в Україні. Поки десь так.
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Хомякоид
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