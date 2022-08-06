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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:14

  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли


В Німечині також димлять як паравози, як жінки так і чоловіки.
Багато людей викурюють дві почки в день, не переношу багатоповерхівки тут.
Завжди попадаються сусіди курці, та дим тягне в квартиру.
Тому і хочу придбати приватний будинок.

Можна в приват яка країна та ціна ? Обіцяю також ділитись своїми покупками 8)
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 22:24

  Hotab написав:Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли


А як кошти були вивезені :? В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:37

Хомякоид
А як кошти були вивезені :? В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?


В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є. Але мені сподобався той, у кого можна лише невеликий відсоток суми дати кешем, решта має зайти з рахунку на рахунок.
Варіанти різні, але все зводиться до відкриття рахунку в Європі (або Польщі , або Монтенегро), заносити туди світлий кеш (тобто виведений через кордон з деклараціями, з квитанціями про зняття з банків , ну і з підтвердженням походження ). В принципі у мене великих проблем з показом високого світлого доходу нема. І хоч по ОК-7 у мене проходять дещо не всі доходи (є ще доплата за відрядження, вона проходить по банку, на карту, але з неї нема податку, і відповідно її нема в ок-7) , проте навіть те що є достатньо. В Подгориці є банк, який влаштував робочий контракт, де вказані суми зарплати в доларах, і рух по карткам, куди падали гривні і долари. Все індивідуально, але все таки світле походження - важливо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 23:48

  Hotab написав:Як вам квартира, яку забудовник здає покупану з керамогранітом гешпанским. З паркетною дошкою Таркет, з алюмінієвими вікнами, з інверторними кондиціонерами Gree (наскільки я знаю це краще , що робить Китай в сфері кліматехніки), сантехніка теж щось пристойне, не запамʼятовував . Коротше купив , 900 метрів від берега Адріатичного моря (і море і гори у вікні є) . 71 метр . Ліфт в підвал, де паркомісце теж купив. Після того як в сусідніх квартирах в Кампусі вилетіли вікна.
Тепер буду ЮА «вичіслять по ip»..

Ну що, вітаю! Ціну не пишіть, бо заклюють. Якщо робота відрядження або віддалена - то вибір хороший. Але звичайно я би топив за іншу сторону Адріатичного моря.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 04:21

  Hotab написав:Хомякоид
А як кошти були вивезені :? В чемодані ?
Розрахунок кешем з забудовником ?


В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є. Але мені сподобався той, у кого можна лише невеликий відсоток суми дати кешем, решта має зайти з рахунку на рахунок.
Варіанти різні, але все зводиться до відкриття рахунку в Європі (або Польщі , або Монтенегро), заносити туди світлий кеш (тобто виведений через кордон з деклараціями, з квитанціями про зняття з банків , ну і з підтвердженням походження ). В принципі у мене великих проблем з показом високого світлого доходу нема. І хоч по ОК-7 у мене проходять дещо не всі доходи (є ще доплата за відрядження, вона проходить по банку, на карту, але з неї нема податку, і відповідно її нема в ок-7) , проте навіть те що є достатньо. В Подгориці є банк, який влаштував робочий контракт, де вказані суми зарплати в доларах, і рух по карткам, куди падали гривні і долари. Все індивідуально, але все таки світле походження - важливо.


Був в своєму банку в Німеччині. Deutsche Bank.
Якщо перераховати з України кошти від продажу майна, проблем нема при наявності підтверджуючих документів.
Яущо кешем принести. Зовсім інший рівень моніторингу. Не гарантують що все буде ок навіть при підтвержденні продажу майна в Україні. Поки десь так.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 05:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:22

  Хомякоид написав:Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?

Якщо кошти легальні, то приймуть, документи мають бути англ./польською (переклад). Їм ще треба митна декларація (як кошти перевезені через кордон).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:59

  Hotab написав:В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є.

Пан Hotab вірний курс вибрав.
Цікавий факт: ще до війни один з потужних забудовників України («Строитель», власник Попов Віктор Іванович) виїхав саме в Чорногорію та там побудував вже декілька готелів…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:40

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?

Якщо кошти легальні, то приймуть, документи мають бути англ./польською (переклад). Їм ще треба митна декларація (як кошти перевезені через кордон).
А якщо гроші вивів з кріпти і надав гідну декларашку про доходи, то що вже так не підходить, це вже нелегальні гроші (без митної то декларації)?
А де подивитися реальні ціни на кавалірки (а не ріелторськи заманухи)?
Який є сайт щось на кшталт турецького sahibinden або нашого ОЛХ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:53

  akurt написав:
  Hotab написав:В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є.

Пан Hotab вірний курс вибрав.
Цікавий факт: ще до війни один з потужних забудовників України («Строитель», власник Попов Віктор Іванович) виїхав саме в Чорногорію та там побудував вже декілька готелів…

Це дуже погана людина, останне його лайно у співпраці с "ДАФІ" ЖК"Грані" у Дніпрі про це свідчить..., суцільний брак у всьому , гідроізоляція , ліфти , насосно - котельное оборудование , канализація і ливневая , відсутність корзин під наружні блоки, брак зі стилобатом ...спустя 3(три) роки не бажає завершити оздоблювальні роботи у МЗК ,
дуже потужно , продолжайте рекламировать всякую х,йню
п.с. Строитель-П, если правильно
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 лип, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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