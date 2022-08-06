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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:10
барабашов написав: Vadim_ написав: akurt написав:
Пан Hotab вірний курс вибрав.
Цікавий факт: ще до війни один з потужних забудовників України («Строитель», власник Попов Віктор Іванович)
виїхав саме в Чорногорію та там побудував вже декілька готелів…
Це дуже погана людина, останне його лайно у співпраці с "ДАФІ" ЖК"Грані" у Дніпрі про це свідчить...
Что там за лайно было?
Грани ж достроили и неплохо вышло.
ПыСы. НЕ спонсор ли коллектива сказочников-унд-фантастов с поезда Львив-Кемер-Марсель этот Попов?
По рендерам должно быть совсем иное , вс' кроется в ньюансах ,керамогранит фасада Испанский или Український , окна...это как разница между RAV і китайской поделкой TIGGO 2014 року .Если я пишу то за слова отвечаю ,достроил но ...читай выше, у меня там хата, если не веришь.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:26
Хомякоид написав:
Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Ви як громадянин Німеччини будете відкривати?
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Додано: Сер 09 лип, 2025 17:34
BIGor написав:
Ну що, вітаю! Ціну не пишіть, бо заклюють. Якщо робота відрядження або віддалена - то вибір хороший. Але звичайно я би топив за іншу сторону Адріатичного моря.
Східне узбережжя Ядранського моря цивілізоване та безпечне в порівнянні з західним.
Цікаво що макаронники такої самої думки.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 22:40
UA написав: BIGor написав:
Ну що, вітаю! Ціну не пишіть, бо заклюють. Якщо робота відрядження або віддалена - то вибір хороший. Але звичайно я би топив за іншу сторону Адріатичного моря.
Східне узбережжя Ядранського моря цивілізоване та безпечне в порівнянні з західним.
Цікаво що макаронники такої самої думки.
Це Ви щось попутали однозначно. Хорватія це камяний вік в порівнянні з Італією.
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Додано: Чет 10 лип, 2025 00:30
Ana написав: Хомякоид написав:
Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Без декларації з кордону або підтвердження що гроші були зняті в Польші з рахунку, польський банк може прийняти кошти і покласти на рахунок (тільки з перекладеними документами про продаж), але все одно потім у польської податкової буде 5 років щоб вас про це спитати, як гроші потрапили в країну. Якщо ці підтвердження є то все ок.
Ви все вірно сказали. Сьогодні це саме підтвердили (бо я це знав) в одному польському банку, в якому я у Пшемишлі відкривав рахунок.
До 15 куів вони ще приймуть без декларації . Але очевидно не щодня. А як часто - хз.
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Додано: Чет 10 лип, 2025 00:41
Hotab написав: Ana написав: Хомякоид написав:
Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Без декларації з кордону або підтвердження що гроші були зняті в Польші з рахунку, польський банк може прийняти кошти і покласти на рахунок (тільки з перекладеними документами про продаж), але все одно потім у польської податкової буде 5 років щоб вас про це спитати, як гроші потрапили в країну. Якщо ці підтвердження є то все ок.
Ви все вірно сказали. Сьогодні це саме підтвердили (бо я це знав) в одному польському банку, в якому я у Пшемишлі відкривав рахунок.
До 15 куів вони ще приймуть без декларації . Але очевидно не щодня. А як часто - хз.
До 10€/міс., і бажано, щоб не відслідковувалась системність. Як сказав мені один працівник, можна і в кілька банків, але ніхто не гарантує, що в один момент не звірять бази і не прийдуть з питаннями. Якщо купуєте не в Польщі, то, думаю, проблем не буде. Завів, оплатив, закрив рахунок і хто там що буде питати.
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Додано: Чет 10 лип, 2025 01:16
В банке я предоставил присяжный перевод происхождения денег в Украине. Обычный перевод можно прибить в уличном туалете или играть в дартс.
Ни о каких декларациях никто не заикался.
Такое чувство, что здесь вообще никто никогда не покупал квартиру за границей.
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Додано: Чет 10 лип, 2025 02:27
Бетон
Такое чувство, что здесь вообще никто никогда не покупал квартиру за границей.
Ты можешь что угодно заявлять пафосно, но я тебе говорю то, что мне озвучили лично в банке Монтенегро и в Польше.
Если ты занес мешок кеша, и у тебя не спросили как он из Украины попал в Польшу (а только честность его происхождения), значит ты выглядишь очень честно. Можно садиться играть в «верю-не верю» (мне 10% откат)
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Hotab
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Додано: Чет 10 лип, 2025 02:47
Hotab написав:Бетон
Такое чувство, что здесь вообще никто никогда не покупал квартиру за границей.
Ты можешь что угодно заявлять пафосно, но я тебе говорю то, что мне озвучили лично в банке Монтенегро и в Польше.
Если ты занес мешок кеша, и у тебя не спросили как он из Украины попал в Польшу (а только честность его происхождения), значит ты выглядишь очень честно. Можно садиться играть в «верю-не верю» (мне 10% откат)
Вивчений/навчений за податки комбайнерів/трактористів на ОФІЦЕРА ЗСУ під час повномасштабної С*ЕБ АЛ СЯ на загнівающий запад, потужно
а як перетинав кордон , інвалід 1-ї группи
?
Дякую за мужність написати шо с' ебатися зміг а не підтвердити знання отримані за податки у окопі чі гелікоптері,я хз як воно може попрікати Долярчика?
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Vadim_
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Додано: Чет 10 лип, 2025 07:30
А якщо гроші повезуть родичі, як їх можна задекларувати ?
Варік пеервезти через кордон та кинути їх на рахунок в Польщі з подальшим переказом на рахунок в Німеччину як на мене може бути.
Бетон що ти мав на увазі під присяжним перекладачем ? Яка процедура ?
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Хомякоид
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