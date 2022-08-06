Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:36

Інвестиція вересня 2017 року в нерухомість за кордоном...



Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру?

Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.



Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка).

Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.



Далі виникла цікава подія.

Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії.

Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$.

За таку саму ціну купили і сусіди.

Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):



«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».



Я реально не очікував саме такої думки.

Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.



От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить:

Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази.

Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією.

Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).



Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?