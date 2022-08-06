|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:57
Gastarbaiter написав:
Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.
Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої
Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".
Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
BIGor
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:36
Інвестиція вересня 2017 року в нерухомість за кордоном...
Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру?
Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.
Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка).
Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.
Далі виникла цікава подія.
Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії.
Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$.
За таку саму ціну купили і сусіди.
Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):
«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».
Я реально не очікував саме такої думки.
Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.
От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить:
Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази.
Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією.
Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).
Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?
akurt
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:52
akurt написав:
Яка ваша думка
Треба враховувати і амортизацію. Ото у нас тут на ПОХє якось обраховують все це через 200 арендних плат ))
А оцінка динаміки для мене це більше п. Б, хоча інвестиція -- це більше про примноження коштів, тобто в кінці-кінців це (пере)продаж, для якого треба підгадати умови не тільки минулої купівлі, а й самого продажу... От може ще чуток потягнете з продажем і... (стара) хата буде коштувати вже 45 вбитих прeзиків (ттт)
Amethyst
