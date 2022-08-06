RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
  #
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 11:40

Переважно російських, хто би що не казав. Якщо що, то Люксембурга не бачив (не сумніваюсь, що він є, але, напевно, загубився поміж різномаїття тих самих міст, які ми тепер бачимо як обʼєкти атак наших дронів). Трохи поляків, трохи британців, але москалів десь відсотків 70. І так, погоджусь, турпотік великий. Останній тиждень сезону (багато готелів після 01.11 зачиняються), а заповненість стовідсоткова. Бо на болотах осінні канікули.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 12:36

Є Люксембург, є.
Авіарейсів немає хіба що з Японії.
Зображення
Звісно, є багато рейсів із згаданої Вами країни, а що може бути інакше?
Всі роки в рейтингу було:
- 1 місце за кількістю прибулих - росія;
- 2 місце - Україна;
- 3 місце - Німеччина.
Українці тепер дістаються через аеропорт Кишинева - там всі пасажири тільки з України.
Кількість туристів замість другого місця замінили на румунів, болгарів, поляків та громадян з інших країн - вони тепер можуть в"жджати без паспорта - просто по внутрішніх ІД-картках.

Докладно тут:
https://www.antalya-airport.aero/passen ... departures

В період з 09:00 до 15:00 я нарахував всього 5 рейсів з росії. Це з 50-ти (!) рейсів в цей проміжок часу.
А так: Бірмінгем, Катовиці, Дрезден, Мюнхен, Франкфурт, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Роттердам, Франкфурт, Жешув, Бухарест, Хельсінки, Варшава, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген і так далі...
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 13:26

Так, дійсно глянув табло - не багато. Напевно треба обирати готель простіший)
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:21

Несподіванка з Німеччини

Швидко пройшла чергова відпустка приятеля, який вже рік мешкає на сході Німеччини - колишня «Німецька демократична республіка» ("ГДР").
Родзинки додає той факт, що людина до цього мешкала у власній 4-к квартирі в Анталії: на лоджії - такий проєкт - є власний камін для приготування шашликів…

Зараз мешкає в орендованій квартирі в місті Хемніц.
Орендна плата без комуналки 380€, з комуналкою всі 500€… 55 кв.м «хрущовка».
Здивували мене ціни в колишньому анклаві СРСР: реально копійки: 30…50 тисяч євро…

https://www.immobilienscout24.de/expose ... OD_OFFER#/

Невже будівельники комунІзЬму так все загадили, що досі німці не можуть оговтатися?

Не чекав я таких цін… Німеччина… реально дешево...

P.S. Мій товариш з гумором дивиться на німців та називає їх ласкаво «буратіно».
Окремі цитати:
- нехай буратіни злигаються з буратінами .. це ж чудово спостерігати за буратінізацією ...
- (про частину яка була «ГДР»): ну так усі знають що це УЖААААС!!! ГЕТТТООО! ... не буду їх розчаровувати);
- Буратіни взагалі казковий народ ... вони продають один одному по колу глянсові обкладинки і радіють це ж чудово!
- мені нафіг не потрібні Мюнхен з Берліном.. за їхні гроші) - це нехай лохи ведуться.
- якщо працюєш віддалено і не потрібно "блиск золота та гламуру"... - ці міста не потрібні…
- а якщо просто працюєш руками ногами... - то погодинка в Німеччині скрізь +-однакова…
- НАВІЩО витрачати більше?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:48

Цікавою буде ця пісня…

З весни 2021 року в Анталії орендував квартиру мій знайомий. Квартира 2+1, і що є рідкісним фактором для Анталії - з меблями.
Весь час платив «по нижній межі ринку».
Орієнтиром може слугувати цифра 400$.

Ну ось власник його виселяє - почав шукати квартиру в оренду.
Сьогодні спитав у нього: мінімум 800$ на місяць.
Він в розпачі…
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Шановні, запрошую до бесіди.
viewtopic.php?f=165&t=254011&p=5903174#p5903174

Чи не закралась тут помилка в статтю ?
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 20:13

  Бетон написав:напевно, доведеться продавати квартиру в польщі. єдину квартиру, яку я знайшов в моєму ЖК, без меблів коштує 814 тисяч


Підкажіть, як в такому випадку виглядатиме оподаткування в Україні цого закордонного доходу, від прожаду польскої квартири? Бо ж у нас податок на всю суму, а не на різницю між купівлею і продажем, тож це мінус 18% + 5% від всієї суми?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 11:16

Дуже правильне запитання.
Гадаю, що можливі варіанти.
А питання цікаве: на днях було розʼяснення від юристів щодо оподаткування нерухомості, яка є спадщиною після померлоі за кордоном української людини.
Спадщина в Україні.
То так і сказали: 23%.

P.S. Я би до вашого питання додав ще питання - для розширення диспуту - щодо необхідності такого декларування. Тобто навіщо, крім бажання сплатити податок?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 11:54

Багаті теж плачуть…

Навіть в Анталії.
Як відомо, в нерухомості періодично бувають «гойдалка в цінах», «синусоіда».
Всі українці таке відчували на собі: особливо в кінці ХХ сторіччя, коли 3-к квартиру можна було купити за 5 500$, а то і дешевше (дві сестрички- красуні в Запоріжжі ніяк не могли поділити батьківську спадщину - 3-к квартиру, отриману під час роботи батька на Автобазі 9, та вирішили продати її аж за 4 400$ просто тому, що цифра добре ділилася на «2». Через рік із сумом дивилися одна на одну, бо ціна стала 30, тоді 50…)

Сплеск цін на нерухомість в Анталії припав на важкі та сумні 2022 та 2023 роки.
Тоді ціни раптом злетіли в 3 (!) рази.
Дуже вдало в цей період закінчив будівництвом новий ЖК досить відомий та авторитетний забудовник, який якраз здав ось це:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/15 ... a-rezidans
Комплекс непоганий від слів «дуже непоганий», в дуже престижному районі міста - по тій вулиці тільки дорогі ЖК від дуже відомих Забудовників.
Ціну Забудовник почав підвищувати щотижня і вийшов на горизонт в 700 000$ за квартири 3+1 площею орієнтовно 170 кв.м.
Хватали так, що не встигали розпитати про «підводні камені».
А там такий камінь був і дуже великий!
Звісно, відділ продажу та рієлтори про нього нікому не розказували. А вилізло «боком».

Якщо подивитися на фото: там три корпуси.
В правому корпусі 23 квартири. Ось вони і продавалися.
А корпус ліворуч та про центру - квартири не продавалися - то плата власнику земельної ділянки від Забудовника. Якщо хочете - це проста інвестиція власника земельної ділянки.

У вас же не виникає сумніву, що мінімум половину квартир по 700 000$ викупили українці?
А ще немає сумнівів, що іншу половину викупили росіяни? Правильно, що не виникало.

Таким чином із всієї кількості квартир 23 квартири корпуса праворуч було продано, а інші не продавали б і не продаються. В них статус інший. Просто інвестиція.
Як це роблять і в Україні - на єтапі продажу зібрався ОСББ в кількості 3-х осіб і з перевагою в 3 голоси з трьох було прийнято Статут ОСББ та обрано голову ОСББ.
У вас же немає сумнівів - так і в Україні буває - головою ОСББ було призначено довірену особу Забудовника.
На найближчих зборах ОСББ було присутньою 4 власника квартир і 3-ма голосами було затверджено найвищу ставку на утримання цього ЖК.
Юридично все було «чисто»: кошторис утримання всього ЖК на рік (було призначено найвищу зарплатню голові, заступнику, начальнику охорони, охоронцям та прибиральникам) було поділено на 23 квартири реальних власників.
А там і плавальний басейн, і підземний паркінг, і сад з пальмами…
Це призвело до того, що наші українці та їх кращі друзі росіяни почали платити найвищу в Анталії квартплату.
Для порівняння:
- мій будинок 18 квартир - голова ОСББ мешкає в будинку - криштально чесна людина - кошторис складає сам - я голова ревізійної комісії - квартплата 750 лір (17$).
- будинок приятеля - голова пенсіонер, але у минулому поліцейський - мудрий - затвердив кошторис із квартплатою в 1000 лір.
- в цьому оазисі багатого життя - 8 000 лір (8000 гривень на місяць).
Судяться мешканці.
Намагалися змінити голову ОСББ.
Не вдалося: все кворуму немає…
Плачуть.
Багаті теж плачуть…

Вчора проїжджав я повз того ЖК - за дуже красивим парканом з десяток високих пальм. Всі давно не стрижені…

Сьогодні подивився, чи щось там є на продаж?
Є! Просять 685 000$.
Ох, ці синусоіди…
