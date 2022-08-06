Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сьогодні говорили з нашими українцями, які працюють в Офісі продажу одного з найбільш відомого в Анталії Забудовника. Що там з житлом для багатих?
1. Квартири в ЖК Преміум-класу в гарних локація як продавалися, так і продаються. Але ціни трохи "присіли". Те, що ще рік/два тому продавалося по 700 000 доларів - зараз в продажу по 650 000 доларів. Наприклад ось тут залишилась всього 1 квартира: https://www.alikemalgurdal.com/proje/15937-pura-vida
2. Дорогий сегмент купували "потихеньку" поволі: по 1 квартирі в квартал. 3. В цілому ціни на їх думку в стані "стагнації". 4. Головне: КВАРТИРИ НЕ МОЖУТЬ ВАРТУВАТИ ДЕШЕВШЕ: СОБІВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА ДУЖЕ ВИСОКА. 5. Забудовник починає будівництво/реалізацію нового проєкту.
P.S. Для довідки: в Анталії вдень +27...+28. Температура води в морі +24. Ми на пляжі щоденно десь до 16:00. Штиль. На пляжі десятки рибалок - але якщо щось і виймають, то розміром з сірникову коробку. Це при тому, що пірнаєш з маскою - риби середнього розміру плавають.