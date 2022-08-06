Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую за посилання, але воно стосується саме PESEL UKR — варіанту, який передбачає тісну прив’язку до Польщі та автоматично тягне за собою податкове резидентство з обов’язком декларувати світовий дохід. Тому я хотів би обговорити інвестиції в закордонну нерухомість і управління банківськими рахунками в країнах, де особа не є податковим резидентом
Песель це просто ідентифікаційний код. Податкове резиденство визначається зовсім іншими чинниками, наприклад, проживання в пів року та ін
PESEL — це просто ідентифікаційний код. PESEL UKR — ні, адже його чинність залежить від постійного перебування в Польщі, що має податкові наслідки. У статті за посиланням ідеться саме про PESEL UKR.
Цікаво було б почути досвід колег щодо інвестування в закордонну нерухомість у юрисдикціях, відмінних від місця їхнього постійного проживання — зокрема про організаційні тонкощі, пов’язані з придбанням, управлінням та оподаткуванням
Hotab написав:Бетон Тобто думаєш що варто отримати? Тим більше що у мене нема жодних закордонних статусів жодних країн . Тобто це буде чесно з мого боку) А як його позбавляють? Ну тобто отримав я, а сам там (в Польщі) не зʼявляюсь місяцями/роками, або ще більше, отримаю прихисток у іншій країні?? Чи це все не має значення?
Цей номер - клеймо на все життя)) Не позбавлять.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 01 лис, 2025 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Ви про статус UKR пишете. Я наприклад його втратив дуже давно. Це нічого не міняє стосовно песеля.
Я ж купив нерухомість. Вже сдав річну декларацію. Мені кожен місяць на польский рахунок у міленіум банку приходить плата за оренду.
Карта дійсна до 26 року. Сподіваюсь її перевыпустять і вишлють мені поштою
є Песель звичайний для іноземця, з поміткою дефолтною нує. щоб йього отримати потрібно піти і оформити разом з цим взяти приписку на житло(мельдунек), але для українців з 22го його не потрібно. Він не вимагає від вас ніяких зобовязань, просто є, ще краще там же де роблять і його зробити профіль зауфаний, це як банк ід грубо кажучи, на всякий випадок, в туж податкову написати.
Є песель з поміткою начебто ЕУ, це значить що громадянин іншої країни ЄС, там свої права і обовязки на перебування, бо воно в них є і їм не потрібна легалізація.
А є з поміткою укр - це для громадян україни і родичі до них дотичні, він дає право на прожиття до березня 2026, на даний момент. А ну і дають його якщо не було прихистку і тд, ані, можна зробити з пункту 1.
Як усе тяжко , навіть у ЕС , для законослухняних людей. Брат дружини неле,ально потрапив до Італїї 20років тому, усі документи має , декілька хат і маленький бізнес, усе ле,ально...
п.с. тут ба,ато спеців IT . як відновити функціювання клавіші на клаве ноутбука?