З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.
Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20
Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:33
Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
Теперь пенсионеры смогут по заграницам попутешествовать. Пенсии же повышенные.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:15
Предвыборная гонка началась?
Автор Зеленський - всі плюси та мінуси. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=4542934#p4542934
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:41
Знаю, что некоторым не понравится, но все же, не могу не высказаться...
Военным - пенсионерам с 23 годами стажа - примерно 4650 гривень, обычным пенсионерам с таким же стажем - 1650 гривень.
Насколько это все справедливо?
Кто такой военный пенсионер? Это офицер, 20 лет и более, прослуживший (проработавший) в украинской армии и в 45 лет уже имеющий право выхода на военную пенсию, в то время как для обычных граждан этот возраст 60-62 года.
Почему такие льготы? Потому что, подразумевается, что служба в Армии это ответственная и потенциально опасная для жизни и здоровья работа, ведь именно эти люди первыми должны защитить государство в случае любой внешней агрессии.
А что мы имеем? Получателей военной пенсии - 544 тысячи человек (на июль 2018 г.), среди которых сотни генералов, тысячи разных полковников и куча прочих офицеров помельче. То есть, потенциально, в резерве "есть" сотни тысяч профессиональных военных.
Я не зря "есть" взял в кавычки.
Ведь, слово есть имеет два значения. И вот здесь применимо скорее его второе. Вся эта армия ̶г̶о̶л̶о̶д̶н̶ы̶х̶ ̶р̶т̶о̶в̶ 25 лет занималась тем, что "ела". 25 лет проедала те деньги, которые обычные люди зарабатывали и платили через налоги на армию(чтобы армия могла их защитить в случае внешней агрессии), а верхушка этой армии активно "пилила" военное имущество, оставшееся еще со времен ссср.
И вот, когда в 2014 году наступил момент Х, который и бывает то один раз в 50, а то и в 100 лет - по словам министра обороны у нас вдруг оказалось, что боеспособных частей на всю страну 4000 человек. Это при 200 тысячной численности армии и полумиллионе военных в запасе.
Оказалось, что профессионалов нет - и страну защищать пришлось Васе-трактористу, Пете-комбайнеру и Коле-програмисту в шлепанцах, так как даже сапоги эти "профессионалы" разокрали. Или кто то видел в феврале-марте 2014 года очереди из военных в военкоматы или слышал про десятки отрядов из добровольцев из отставников-военных? Я - нет.
Зато, пенсию себе и льготы - у страны, территорию которой они вовремя не защитили, ни в Крыму, ни на Донбасе (а ведь это их единственная функция была), регулярно не забывают требовать.
А заслужили ли все эти "господа офицеры" что либо вообще?
К тому же, насколько цинично это выглядит все, если понимать, что 65 летний пенсионер с 35-40 летним стажем получает пенсию 1700 гривень, а здоровый 50-летний бык получает в три раза больше и все равно требует ЕЩЕ.
Вы меня извините, но если у нас, по словам президента, в стране идет война, то все профессионально обученные военному делу (ну так должно было бы быть) военные в возрасте до 60 лет - должны быть в армии, а не сидеть на пенсии и митинговать под Радой.
И вот только после этого, если будет не хватать личного состава, морально уже призывать в армию условного "Васю-тракториста".
Я так думаю
Додано: Чет 03 січ, 2019 08:41
Минимальная пенсия в 2013 до прихода этой власти была 949 гр. (119 долларов). Сейчас имеем 1669 (60 долларов), и только тем, кто со стажем. По покупательной способности разница не в 2 раза, а в 3-4 раза, потому что цены в долларах росли. Кроме того, практически сведена к минимальной пенсия новых пенсионеров. Это в цифрах доказательство антисоциальной политики власти.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:28
Вообще, почти согласен, НО:
в 2014-м военных, готовых выполнять свое предназначение хватало. Вот только военный человек БЕЗ приказа - это автомат без патронов. Стрелять готов, но нечем. Многие военные запаса и отставники пошли в добробаты не дождавшись мобилизации и ПРИКАЗА. Или Вы не помните как власть сопли жевала? Мне до сих пор кажется, что власть очень ждала накопления критической массы С ТОЙ СТОРОНЫ вместо того, чтобы перекрыть границы, пусть даже авиационными и ракетными ударами, которые были применены впоследствии. Помните как нам сообщали "С территории России зашла колонна с наемниками, 10-15 Уралов, камазаов и тп."? Ведь чего проще наносить удары в открытой степи, чем по боевикам в жилом районе города-миллионника. но этого не было. Ждали чего-то? По-моему я понимаю чего.
Вообще, было ощущение полного саботажа на уровне Генштаба и МО. И у меня со временем мнение не изменилось. Вы вспомните это "Тримайтесь" войскам в Крыму. Такое ощущение, что сдаться очко играло больше, чем дать приказ об активной обороне. Причем на уровне командования подразделений все было нормально, но и они ждали приказа, а те, кто взял инициативу на себя - добились результата -Мамчур самовольно поднял авиацию, командир фрегата "Гетьман Сагайдачный" самовольно-же увел с Севастопольского рейда в Одессу. Знакомые моих друзей забаррикадировались в Севастополе и ушли через 2 недели после того, как было объявлено, что "в Крыму никого не осталось". И все это без приказа. То есть, нарушили Устав и по тупой военной логике их положено отдавать под суд. А фактически, в той или иной мере - это героизм.
Добробаты (в значительной части - отставники) освобождали Илловайск, Дебальцево и Мариуполь. Мариуполь был нужен ахметову и его не трогали, в Илловайске добробаты слили, Дебальцево тоже по предполагаемому "договорняку" слили, но там уже ВСУ только была. Добробаты фиг-бы выполняли приказ "огонь не открывать", когда на них прут танки и шмаляют из всех видов артиллерии.
Да, десятки тысяч в армии трутней и "прапорщик служит пока руки несут", бездарей и солдафонов, "одна извилина да и та от фуражки".
Лишать, судить и сажать надо с МО и Генштаба. Так и хочется написать "и с глвнокомандующего". Но не буду. А стоило-бы.
Вон там и воровство и саботаж и измена на таком уровне, что все прапорщики вместе взятые столько не не украдут, не ссаботируют и не изменят.
Поэтому я-бы всех под одну гребенку не стал. Проблем много, но с каждым случаем надо разбираться отдельно. Но, как говорят "Нужна политическая воля". Кому нужна? Думаю, от кого это зависит - тому не нужна.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:08
Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
Не надо ля-ля. Какая авиация? Комбриг Мамчур только красиво спел гимн, и под охраной "вежливых человечков" отбыл автобусом в Украину, а "Гетьман Сагайдачный" вышел из Севастополя на учения НАТО ещё в сентябре 2013г , после которых в мае 2014 вернулся в Одессу.
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