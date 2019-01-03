Итоги: Энергетика 03.01.19

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.15 Киева составляет $54,25 за баррель, что на $0,66 (1,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,11 (2,06%) - до $54,91 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1 (2,15%) - до $45,54 за баррель. По итогам торгов 2 января контракт вырос в цене на $1,13 (2,49%) - до $46,54 за баррель.
В среду фьючерсы как на Brent, так и на WTI, подорожали до максимумов с 19 декабря.
Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн. б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.
Трейдеры покупали нефть на ключевых уровнях поддержки в ожидании, когда страны ОПЕК приступят к согласованному ранее снижению добычи, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз.
В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам IV квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%.
Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за IV квартал и за год.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.
Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.
Нефтяные фьючерсы в среду достигли максимума за две недели, чему способствовало сообщение о падении экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале подорожали на $1,13, или на 2,5%, до $46,54 за баррель.
Нефть сорта WTI завершила торги в понедельник с потерей 10,8% за декабрь, 38% за IV-й квартал и 24,8% за 2018 год, согласно данным Dow Jones Market Data.
Мартовская нефть марки Brent, тем временем, выросла на $1,11, или 2,1%, до $54,91 за баррель на торгах на ICE Futures Europe.
Нефть Brent завершила сессию понедельника с потерей более чем 8% за декабрь, 35% за IV-й квартал и 19,5% за год.
Фьючерсы на WTI и Brent достигли максимальных значений с 19 декабря.
Нефть снижалась в начале торгов, что было вызвано опасениями по поводу мировой экономики и ее потенциальным влиянием на спрос на нефть.
Трейдеры «сейчас покупают ключевую поддержку и ожидают сокращения ОПЕК, которое сейчас вступит в игру», - сказал Фил Флинн, старший аналитик по рынку в Price Futures Group.
Он также сказал, что данные Bloomberg показали падение экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.
Встряска или покой? ОПЕК или сланец? - Что ждет нефть в 2019г.
Рынок нефти пережил турбулентный год - в октябре цены вырастали до четырехлетнего пика, а в следующие месяцы подешевели более чем на $30. Перепроизводство и опасения относительно спроса снова на повестке дня для нефтяной отрасли, и это значит, что волатильность останется модным словом и в этом году.
Есть и другие движущие силы. «Венский вальс» ОПЕК в начале декабря стал примером изменения расстановки сил - соглашения удалось добиться благодаря усилиям России, которая разделила корону с традиционным лидером группы, Саудовской Аравией. Твиты президента Дональда Трампа с призывами снизить цены на нефть и рекордные объемы добычи американских сланцевых компаний угрожают пустить насмарку все, над чем ОПЕК и РФ работали целый год.
Присутствуют существенные факторы неопределенности и прогнозирование трендов на 2019 «еще более опасно чем обычно», говорит Нил Аткинсон, глава подразделения нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства.
По словам гендиректора ConocoPhillips Райана Лэнса, геополитическая неопределенность представляет серьезный риск для отрасли.
При этом, скорее всего, «шока и трепета» в политике ОПЕК не будет, что может ограничить волатильность, сказал Грег Шернау, портфельный управляющий в Pacific Investment Management Co.
Вот, что говорят нефтяники, управляющие и аналитики о расстановке сил в нефтяной отрасли в 2019 году.
Райан Лэнс, глава ConocoPhillips:
«Мы ожидаем, что нефтяные рынки останутся волатильными, что отчасти будет обусловлено гибкостью производителей сланцевой нефти в Северной Америке, которые могут быстро наращивать и сокращать добычу, реагируя на изменения в инвестиционных уровнях».
«Мы считаем, что сланец может стать движущей силой отрасли на многие годы».
«В числе самых серьезных краткосрочных рисков для нефтяной отрасли мы видим геополитическую неопределенности и факторы, которые могут замедлить глобальный экономический рост и спрос на топливо».
Грег Шернау, портфельный управляющий, Pimco:
«Решение ОПЕК должно привести к постепенной стабилизации цен на Brent и, возможно, возврата в эпоху более низкой волатильности». При этом есть ряд неопределенностей, которые могут помешать осуществиться оптимистичному сценарию:
Смогут ли США продолжить наращивать добычу, опережая прогнозы;
Превратится ли замедление глобального роста во что-то большее, или регуляторы смогут изменить эту траекторию;
Наконец, насколько действенным окажется дополнительное давление США на покупателей иранской нефти после того, как действие текущих послаблений закончится во втором квартале 2019 года.
Нил Аткинсон, глава нефтяных рынков, МЭА:
«МЭА надеется, что в 2019 году рынок сможет функционировать без крайне высокой волатильности, которую мы наблюдали в 2018 году. Для покупателей было плохо, когда цена поднялась выше $85 за баррель, как это произошло в октябре. Но и для производителей было плохо, когда цена упала до $55 за баррель, поскольку это заморозит инвестиции в новые производственные мощности, которые так необходимы рынку».
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