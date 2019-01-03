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Итоги: Энергетика 03.01.19

Итоги: Энергетика 03.01.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:32

Итоги: Энергетика 03.01.19

Цены на нефть снижаются в четверг утром после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.15 Киева составляет $54,25 за баррель, что на $0,66 (1,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,11 (2,06%) - до $54,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1 (2,15%) - до $45,54 за баррель. По итогам торгов 2 января контракт вырос в цене на $1,13 (2,49%) - до $46,54 за баррель.

В среду фьючерсы как на Brent, так и на WTI, подорожали до максимумов с 19 декабря.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн. б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

Трейдеры покупали нефть на ключевых уровнях поддержки в ожидании, когда страны ОПЕК приступят к согласованному ранее снижению добычи, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз.

В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам IV квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%.

Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за IV квартал и за год.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Нефтяные фьючерсы в среду достигли максимума за две недели, чему способствовало сообщение о падении экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в феврале подорожали на $1,13, или на 2,5%, до $46,54 за баррель.
Нефть сорта WTI завершила торги в понедельник с потерей 10,8% за декабрь, 38% за IV-й квартал и 24,8% за 2018 год, согласно данным Dow Jones Market Data.

Мартовская нефть марки Brent, тем временем, выросла на $1,11, или 2,1%, до $54,91 за баррель на торгах на ICE Futures Europe.

Нефть Brent завершила сессию понедельника с потерей более чем 8% за декабрь, 35% за IV-й квартал и 19,5% за год.

Фьючерсы на WTI и Brent достигли максимальных значений с 19 декабря.

Нефть снижалась в начале торгов, что было вызвано опасениями по поводу мировой экономики и ее потенциальным влиянием на спрос на нефть.
Трейдеры «сейчас покупают ключевую поддержку и ожидают сокращения ОПЕК, которое сейчас вступит в игру», - сказал Фил Флинн, старший аналитик по рынку в Price Futures Group.
Он также сказал, что данные Bloomberg показали падение экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.

Встряска или покой? ОПЕК или сланец? - Что ждет нефть в 2019г.

Рынок нефти пережил турбулентный год - в октябре цены вырастали до четырехлетнего пика, а в следующие месяцы подешевели более чем на $30. Перепроизводство и опасения относительно спроса снова на повестке дня для нефтяной отрасли, и это значит, что волатильность останется модным словом и в этом году.

Есть и другие движущие силы. «Венский вальс» ОПЕК в начале декабря стал примером изменения расстановки сил - соглашения удалось добиться благодаря усилиям России, которая разделила корону с традиционным лидером группы, Саудовской Аравией. Твиты президента Дональда Трампа с призывами снизить цены на нефть и рекордные объемы добычи американских сланцевых компаний угрожают пустить насмарку все, над чем ОПЕК и РФ работали целый год.

Присутствуют существенные факторы неопределенности и прогнозирование трендов на 2019 «еще более опасно чем обычно», говорит Нил Аткинсон, глава подразделения нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства.

По словам гендиректора ConocoPhillips Райана Лэнса, геополитическая неопределенность представляет серьезный риск для отрасли.

При этом, скорее всего, «шока и трепета» в политике ОПЕК не будет, что может ограничить волатильность, сказал Грег Шернау, портфельный управляющий в Pacific Investment Management Co.

Вот, что говорят нефтяники, управляющие и аналитики о расстановке сил в нефтяной отрасли в 2019 году.

Райан Лэнс, глава ConocoPhillips:

«Мы ожидаем, что нефтяные рынки останутся волатильными, что отчасти будет обусловлено гибкостью производителей сланцевой нефти в Северной Америке, которые могут быстро наращивать и сокращать добычу, реагируя на изменения в инвестиционных уровнях».
«Мы считаем, что сланец может стать движущей силой отрасли на многие годы».
«В числе самых серьезных краткосрочных рисков для нефтяной отрасли мы видим геополитическую неопределенности и факторы, которые могут замедлить глобальный экономический рост и спрос на топливо».

Грег Шернау, портфельный управляющий, Pimco:

«Решение ОПЕК должно привести к постепенной стабилизации цен на Brent и, возможно, возврата в эпоху более низкой волатильности». При этом есть ряд неопределенностей, которые могут помешать осуществиться оптимистичному сценарию:
Смогут ли США продолжить наращивать добычу, опережая прогнозы;
Превратится ли замедление глобального роста во что-то большее, или регуляторы смогут изменить эту траекторию;
Наконец, насколько действенным окажется дополнительное давление США на покупателей иранской нефти после того, как действие текущих послаблений закончится во втором квартале 2019 года.

Нил Аткинсон, глава нефтяных рынков, МЭА:

«МЭА надеется, что в 2019 году рынок сможет функционировать без крайне высокой волатильности, которую мы наблюдали в 2018 году. Для покупателей было плохо, когда цена поднялась выше $85 за баррель, как это произошло в октябре. Но и для производителей было плохо, когда цена упала до $55 за баррель, поскольку это заморозит инвестиции в новые производственные мощности, которые так необходимы рынку».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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