Итоги: Энергетика 03.01.19

Додано: Чет 03 січ, 2019 13:32

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн. б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.



Трейдеры покупали нефть на ключевых уровнях поддержки в ожидании, когда страны ОПЕК приступят к согласованному ранее снижению добычи, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.



Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз.



В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам IV квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%.



Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за IV квартал и за год.



Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.



Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

Нефть снижалась в начале торгов, что было вызвано опасениями по поводу мировой экономики и ее потенциальным влиянием на спрос на нефть.

Трейдеры «сейчас покупают ключевую поддержку и ожидают сокращения ОПЕК, которое сейчас вступит в игру», - сказал Фил Флинн, старший аналитик по рынку в Price Futures Group.

Он также сказал, что данные Bloomberg показали падение экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.

Цены на нефть снижаются в четверг утром после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.Нефтяные фьючерсы в среду достигли максимума за две недели, чему способствовало сообщение о падении экспорта нефти из Саудовской Аравии в декабре.Встряска или покой? ОПЕК или сланец? - Что ждет нефть в 2019г.Рынок нефти пережил турбулентный год - в октябре цены вырастали до четырехлетнего пика, а в следующие месяцы подешевели более чем на $30. Перепроизводство и опасения относительно спроса снова на повестке дня для нефтяной отрасли, и это значит, что волатильность останется модным словом и в этом году.Есть и другие движущие силы. «Венский вальс» ОПЕК в начале декабря стал примером изменения расстановки сил - соглашения удалось добиться благодаря усилиям России, которая разделила корону с традиционным лидером группы, Саудовской Аравией. Твиты президента Дональда Трампа с призывами снизить цены на нефть и рекордные объемы добычи американских сланцевых компаний угрожают пустить насмарку все, над чем ОПЕК и РФ работали целый год.Присутствуют существенные факторы неопределенности и прогнозирование трендов на 2019 «еще более опасно чем обычно», говорит Нил Аткинсон, глава подразделения нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства.По словам гендиректора ConocoPhillips Райана Лэнса, геополитическая неопределенность представляет серьезный риск для отрасли.При этом, скорее всего, «шока и трепета» в политике ОПЕК не будет, что может ограничить волатильность, сказал Грег Шернау, портфельный управляющий в Pacific Investment Management Co.Вот, что говорят нефтяники, управляющие и аналитики о расстановке сил в нефтяной отрасли в 2019 году.Райан Лэнс, глава ConocoPhillips:«Мы ожидаем, что нефтяные рынки останутся волатильными, что отчасти будет обусловлено гибкостью производителей сланцевой нефти в Северной Америке, которые могут быстро наращивать и сокращать добычу, реагируя на изменения в инвестиционных уровнях».«Мы считаем, что сланец может стать движущей силой отрасли на многие годы».«В числе самых серьезных краткосрочных рисков для нефтяной отрасли мы видим геополитическую неопределенности и факторы, которые могут замедлить глобальный экономический рост и спрос на топливо».Грег Шернау, портфельный управляющий, Pimco:«Решение ОПЕК должно привести к постепенной стабилизации цен на Brent и, возможно, возврата в эпоху более низкой волатильности». При этом есть ряд неопределенностей, которые могут помешать осуществиться оптимистичному сценарию:Смогут ли США продолжить наращивать добычу, опережая прогнозы;Превратится ли замедление глобального роста во что-то большее, или регуляторы смогут изменить эту траекторию;Наконец, насколько действенным окажется дополнительное давление США на покупателей иранской нефти после того, как действие текущих послаблений закончится во втором квартале 2019 года.Нил Аткинсон, глава нефтяных рынков, МЭА:«МЭА надеется, что в 2019 году рынок сможет функционировать без крайне высокой волатильности, которую мы наблюдали в 2018 году. Для покупателей было плохо, когда цена поднялась выше $85 за баррель, как это произошло в октябре. Но и для производителей было плохо, когда цена упала до $55 за баррель, поскольку это заморозит инвестиции в новые производственные мощности, которые так необходимы рынку».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: