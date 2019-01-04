Итоги: Прогнозы 04.01.19

Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:27

США: Число первичных заявок на пособие по безработице +10 000.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 29 декабря выросло на 10 000 до 231 000, сообщило Министерство труда США.Экономисты прогнозировали рост заявок до 220 000.Скользящая средняя заявок за четыре недели на прошлой неделе упала на 500 до 218 750.В середине сентября число заявок достигло минимума за 49 лет 202 000, но после ураганов число заявок выросло.В ноябре безработица составила 3,7% - минимум почти за 50 лет. Число повторных заявок выросло на 32 000 до 1 740 000.США: резкое снижение промышленного индекса ISM – тревожное изменение, - ING.Промышленный индекс ISM в декабре снизился до минимального уровня за два года, но остался выше 50.Джеймс Найтли, главный международный экономист из ING, указывает, что снижение промышленного индекса ISM добавляет чувства беспокойства в отношении перспективы мировой экономики и усиливает уныние фондового рынка:«Он снизился с 59,3 в ноябре до 54,1 - наиболее резкое снижение с 2008 г. В сочетании со слабыми результатами опросов в Китае и еврозоне, это усиливает опасения в отношении перспективы мирового экономического роста в 2019 г.Учитывая, что основной показатель индекса ISM вырос до 14-летнего максимума в августе совсем недавно, это тревожное изменение.Этот опрос, вместе с недавними потрясениями на финансовом рынке, даёт ещё одно свидетельство, предполагающее, что темп повышения процентных ставок ФРС будет в 2019 значительно более скромным, по сравнению с прошлым годом. Действительно, это согласуется с нашим мнением, что ФРС, вероятно, сделает паузу в ужесточении денежной политики в I квартале.Индекс ISM по-прежнему указывает на рост, хотя и более медленный, чем мы видели в середине 2018 г. Текущее перемирие в торговле США-Китай до марта также даёт передышку, и если прогресс будет достигнут в виде какой-то формы разрешения (спора), или, по крайней мере, продление мира, это было бы явно позитивным для экономической перспективы в первой половине года.»Индексы деловой активности в Китае от Caixin/Markit в декабре выросли.Индекс деловой активности в сфере услуг 53,9, ожидалось 53,0, ранее было 53,8;Общей индекс деловой активности 52,2 (максимум за 5 месяцев), ранее было 51,9.Директор по макроэкономическому анализу из CEBM Group Чонг:- Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в декабре вырос до 53,9 после сильного скачка в предыдущем месяце.- Среди показателей, входящих в опрос, показатель новых заказов немного снизился в декабре после восстановления в предыдущем месяце, что предполагает устойчивый спрос в сфере услуг. Показатель занятости остался на позитивной территории, но далее снизился, показывая, что способность сферы услуг поглощать занятость немного ослабла. Показатели цен, взимаемых поставщиками услуг, и входящих затрат выросли. Показатель ожиданий бизнеса также вырос, отражая укрепление уверенности поставщиков услуг в их перспективах.- Индекс общего объёма выпуска в Китае от Caixin в декабре незначительно вырос до 52,2, отражая смягчение давления в сторону снижения на экономический рост Китая.- Хотя индекс для новых экспортных заказов вырос, показатель новых заказов в целом снизился, отражая ослабление спроса внутри страны. Показатель занятости снизился далее на негативную территорию, предполагая рост трудностей в стабилизации занятости, что было общим контекстом декабрьской политики правительства повысить число рабочих мест. Показатели входящих издержек и отпускных цен продолжили снижаться, указывая на ослабление инфляционного давления. Показатель будущего выпуска, который отражает уверенности бизнеса, немного вырос, хотя он остался в нисходящем тренде.Стартовавший сезон репатриации дивидендов у нерезидентов предопределил восходящую курсовую динамику безналичного доллара на пятничной сессии валютного межбанка. Сессия оказалась низколиквидной, поскольку гривня на покупку СКВ была лишь у «варягов». Остальных потенциальных участников сессии «сманил» к себе регулятор, разместив накануне свои депозитные сертификаты с очень «вкусной» доходностью на сумму более 25,0 млрд. грн.Кроме того, полагаю, подорожание «зеленого» безнала стало следствием вхождения Украины в длинные «рождественские» выходные, которые в наше неспокойное время лучше всего проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.Рискнем предположить сохранение «бычьего» тренда на вторничных, 08 января, торгах безналичным «американцем», хотя, скорее всего, энтузиазма у «зеленых быков» будет немного. Вряд ли возможные покупатели станут аккумулировать гривню 04-го для выходя на рынок через 3 дня, скорее они разместятся на четыре ночи выходных дней, оставив межбанк 08-го нерезидентам.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv