Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank

Що потрібно знати про "віртуальний банк"
monobank, він же "віртуальний банк" або "банк без відділень" – безперечно, один з найуспішніших кейсів на українському фінансовому ринку. Трохи більше, ніж за рік клієнтами mono стали понад 700 000 осіб. Проект продовжує розвиватися, приковуючи до себе увагу і клієнтів, і конкурентів. Finance.ua зібрав 10 фактів про віртуальний банк, які можуть бути цікаві як наявним його клієнтам, так і потенційним.
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