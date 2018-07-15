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Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про "віртуальний банк"
monobank, він же "віртуальний банк" або "банк без відділень" – безперечно, один з найуспішніших кейсів на українському фінансовому ринку. Трохи більше, ніж за рік клієнтами mono стали понад 700 000 осіб. Проект продовжує розвиватися, приковуючи до себе увагу і клієнтів, і конкурентів. Finance.ua зібрав 10 фактів про віртуальний банк, які можуть бути цікаві як наявним його клієнтам, так і потенційним.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:14
У пункті 4 не розмістили інформацію, що кількість безкоштовних поповнень обмежено місячним лімітом.
Щодо пункту 9. Якщо на картці є кредитний ліміт, але його немає на розстрочці, то в більшості випадків оформити "Покупку частинами" не вийти. Ліміт по цій послузі залежить від окремого ліміту на розстрочку, суму якої не можливо запросити.
Пункт 10. Раніше це було справедливо, але з січня 2019 року банк робить розрахунок балансу між отриманим користувачем і доходами за інтерченж загалом з січня 2018 року. Якщо від дій клієнта банк буде в мінусі, то проценти за кешбеком будуть знижуватися до 1%
І головне. Якщо банк без відділень, то це не значить, що в будь-якому місті можна отримати його карту.
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MASolomko
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