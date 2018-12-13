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Finance.ua: 10 речей, які
ви не знали про monobank

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank

Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про "віртуальний банк"
monobank, він же "віртуальний банк" або "банк без відділень" – безперечно, один з найуспішніших кейсів на українському фінансовому ринку. Трохи більше, ніж за рік клієнтами mono стали понад 700 000 осіб. Проект продовжує розвиватися, приковуючи до себе увагу і клієнтів, і конкурентів. Finance.ua зібрав 10 фактів про віртуальний банк, які можуть бути цікаві як наявним його клієнтам, так і потенційним.

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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:14

У пункті 4 не розмістили інформацію, що кількість безкоштовних поповнень обмежено місячним лімітом.

Щодо пункту 9. Якщо на картці є кредитний ліміт, але його немає на розстрочці, то в більшості випадків оформити "Покупку частинами" не вийти. Ліміт по цій послузі залежить від окремого ліміту на розстрочку, суму якої не можливо запросити.

Пункт 10. Раніше це було справедливо, але з січня 2019 року банк робить розрахунок балансу між отриманим користувачем і доходами за інтерченж загалом з січня 2018 року. Якщо від дій клієнта банк буде в мінусі, то проценти за кешбеком будуть знижуватися до 1%

І головне. Якщо банк без відділень, то це не значить, що в будь-якому місті можна отримати його карту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:01

  MASolomko написав:У пункті 4 не розмістили інформацію, що кількість безкоштовних поповнень обмежено місячним лімітом.

Щодо пункту 9. Якщо на картці є кредитний ліміт, але його немає на розстрочці, то в більшості випадків оформити "Покупку частинами" не вийти. Ліміт по цій послузі залежить від окремого ліміту на розстрочку, суму якої не можливо запросити.

Пункт 10. Раніше це було справедливо, але з січня 2019 року банк робить розрахунок балансу між отриманим користувачем і доходами за інтерченж загалом з січня 2018 року. Якщо від дій клієнта банк буде в мінусі, то проценти за кешбеком будуть знижуватися до 1%

І головне. Якщо банк без відділень, то це не значить, що в будь-якому місті можна отримати його карту.


А можно чуть подробнее насчет месячного лимита пополнений мобильного?

Насчет "Покупки частями" - если нет лимита на рассрочку, то оформить не получится вообще, а не в "большинстве случаев". Но в абсолютном большинстве случаев наличие кредитного лимита подразумевает и наличие лимита на рассрочки. Просто он будет отличаться...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 07:56

Re: Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank

  ShtormK написав:А можно чуть подробнее насчет месячного лимита пополнений мобильного?
В "Распространённых вопросов", которые можно найти в мобильном приложении, написали:
50 пополнений, но суммарно не более 10к. Лимит на календарный месяц.

  ShtormK написав:Насчет "Покупки частями" - если нет лимита на рассрочку, то оформить не получится вообще...
Поддержка банка сообщала, что если лимита не хватает, то система может и увеличить, просчитав скоринг повторно. Возможно, при отсутствии лимита на рассрочку аналогично.

  ShtormK написав:Просто он будет отличаться...
Ну, да: 5к лимит по карте и 0 на рассрочку — тоже подходит под правило :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 02:01

Re: Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank

В цілому надзвичайно цікавий банківський продукт, але є ще куди розвивати:
- не всіх операторів мобільного зв’язку можна поповнити, наприклад Травелсім не вийде (на відміну від Приват);
- не можливо поповнити рахунки в мережевих маркетингових компаніях (Фаберлік, Оріфлейм тощо) по номеру консультанта (як це можливо в Приват24);
- бажано налагодити було взаємозв’язок з ІРЦ чи СОНАР щоб отримувати стан комунальних платежів. З практики по Херсону - показує тільки ТЕЦ та газ, решту ні - в Приват24 є ще РЕС;
- як здійснювати обмін валют між рахунками? Де брати комерційний курс банка?

Але в цілому подобається.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:32

При оплате в онлайн магазине выбило ошибку, что я пользуюсь картой Монобанка активнее 98% пользователей. Оплатить не смог. Как решить эту проблему и убрать ограничения?
himi4denis302
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