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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:58
Re: Що турбує українців найбільше (опитування)
А "вранье" там в принципових підходах . Щось я ніколи не чув , щоб ці політики говорили про суттєвий ріст заробітних плат ( крім останнього "популізму" з ростом мінімалки) - що буде змушувати бізнес крутитися і піднімати продуктивність за рахунок іновацій якихсь . Розмови тільки про високі тарифи і ціни . Та вони і повинні стати світовими - бо такий зараз світ пов"язиний - але і доходи повинні рости синхронно ... У цих же журналістів та експертів зарплати далеко не середні - про що вони чомусь не говорять - "радеют" за бідних пересічних ...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:19
Вибач, на момент написання відповіді - не читав.
Тепер коментую:
- в 2017-му році я купував говядину на ярмарку за 70, а свинину за 40-50грн/кг. Згоден, що в магазинах мясо коштувало вказану СТРАНА вартість - але воно в тих магазинах і лишалось;
- порівння приводились в "правильному" вигляді - де є зрада - додавали ворівняння в валюті, об*єми використання - підібранні, аби додати більше жаху. Що до опалення - то в 2017-му я в найхолодніший місяць платив за опалення 2-ки - 1 490грн(а за інші місяці платіжки не перевищували 1000грн, таким чином по старій системі виходило б по 460грн/міс на протязі року), а в 2013-му за опалення 2-ки платив по 250грн/міс на протязі всього року.
- тепер про брехню - в 2013-му рис коштував 11-30грн/кг, гречка близько 30грн/кг. Невже ви не пам*ятаєте пустих полиць в магазинах. Картопля в 2017-му коштувала не більше 4-х грн.
Що до рейтингів - коментувати нічого, це суб*єктивна думка деяких авторитетних аналітиків.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54
Это называется подтасовка фактов. В приличном обществе за это ̶б̶ь̶ю̶т̶ ̶п̶о̶ руки не подают. Автор (Дорошенко) пишет прямо:
и приводит сравнение декабря 2018 с декабрем 2014. Т.е. цены Президента Порошенко и Президента Порошенко (Януковича нет уже почти год).
Ты же, чтобы показать, что автор (Дорошенко) неправ, сравниваешь декабрь 2018 с декабрем 2013. Т.е. цены Президента Януковича и Президента Порошенко и на этом основании делаешь выводы, что жизнь в 2018 не стала хуже, чем в 2013-м и что автор пишет неправду.
Хочешь сравнить 2013 с 2018? Нет проблем. Но это будет лично твое сравнение, а не того автора, цифры которого ты фальсифицируешь. Иначе
с твоей стороны. Может хватит юлить и выгораживать Порошенко?
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