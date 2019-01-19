Що турбує українців найбільше (опитування)

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:27

yanyura написав: Может хватит юлить и выгораживать Порошенко? Может хватит юлить и выгораживать Порошенко?

Я його не вигоражую. Просто ненавиджу не об*єктивність. А ще коли навколо відкуліблених данних починають розгортати ПІАР.Вибач, я що до тебе трохи погарячкував, але не треба було вказувати, що я не читав статті.І хочу додати, що в порівнянні сьогодні з 2013-м - мій рівень життя абсолютно такий же, хоча, по Сміту, мав стати трохи краще. Ну то таке... Звичайно ж в проміжку між 2013 та сьогодні були часи, коли на утримання себе та сім*ї потрібно було витрачати "подушку безпеки", але наразі знову пішов процес її наповнення.Чому мені імпонує Порошенко - бо мені подобаються зміни, які відбуваються. Мені зовсім не подобаються темпи цих змін - але напрям зрозумілий і я вважаю його вірним. Для прикладу приведу як позитивні так і негативні, можливо міністри прочитають та підкорегують свої відомства.- Дорожна поліція - як мінімум в Києві вони виконують свою роботу в межах своїх повноважень, сервісні центри реєстрації автомобілів в Києві та Кропивницькому працюють на ура. Протестовано особисто;- Євроінтеграція - навіть, якщо документально Європа не хоче мати з нами справи - саме для наших людей європейські країни відкривають квоти для працевлаштування, хоча це і жарт, але безвіз - вважаю хорошим знаком;- Боротьба з корупцією - зараз, як мінімум в Києві, в державних установах я можу отримати запитуване не заносячи додаткових коштів, а це дорогого коштує. Додатково - на дорогах менше "свиней" на Гєліках чи Майбахах;- Підтримка держави - зараз вона стала більш суттєвою. Якщо раніше, прикладом на школи та дитсадки виділяла держава кошти, але підручники/парти/ремонти - батьки робили за власний кошт. Зараз навіть в дитсадку нам повідомили, що не треба допомагати фінансово;- Сайт КМДА - E Misto - працює на ура.- Слідча поліція - у нас взагалі є такий орган, якщо так - то чи там хтось працює?- Автодор - таке відчуття що по шиї отримав тільки Київавтодор і то трошечки, бо нові дороги за 2-3 роки починають руйнуватись. В інших областях навіть 2 роки не витримують.- МВС - чомусь повноваження поліції закінчуться на стеженні за ситуацією до моменту критичності, а потім культурно, а головне повільно провести дескалацію конфліктів (згадаємо випадок з наркоманом за кермом БМВ та поліцейськими, яких наказали нізащо - а мали нагородити). І зона АТО - скільки ще наші хлопці там будуть гинути?;- співвідношення заробітку до першочергових витрат - тут пояснювати нічого;- гальмування проектів розвитку;- публічне закривання очей на махінації НАФТОГАЗу, СКМ, і інших контор, які належать політичній еліті;- Шевченко балатується в президенти на зароблені на Буковелі кошти, хоча Буковель є задактом по просроченому кредиту - це як?- Не розігнав Верховну Раду в 2015-му, коли ті розплакались, що місяць прожити на 4 мінімільні з/п - неможливо. Їх тоді взагалі повісити всих потрібно було, а не з/п підняти.На Рошен - мені впринципі пофіг. Цукерки та шоколад - смачні, ціни прийнятні. Мене це задовольняє. Якщо говорити про конкуренцію в кондитерстві - то АВК давно прос*рало все, Корону та Лукас - задавили, але лишили певну частину ринку.Звісно, питань до влади дуже багато. Але, це перший президент - по роботі якого видно, що закладається фундамент, для більш стрімкого розвитку країни. Так, все повільно. Дуже повільно. Шляхом тиранії це можна було б зробити до 2015-го.Але навіть порівнюючи кожен з негативів від правління Порошенко з ситуацією по цим же питанням при Януковичу - зараз по всим питанням стало краще ніж було. Для прикладу:- Слідча поліція - зараз її чесно немає, а тоді слідчі вимагали гроші за об*єктивне розслідування;- Укравтодор - туди просто вливали бабки;- співвідношення витрат до заробітку - теж;- проектів розвитку країни взагалі не було;- про залоги в держ. банках ніхто нічого не знав - справа Березкіна;- В ВР сиділи і зараз сидять його куратори.