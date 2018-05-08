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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Пропонуємо до обговорення:
І витрачати в магазинах менше грошей і часу
Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.

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D2
 
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