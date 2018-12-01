|
|
|
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38
Пропонуємо до обговорення:
І витрачати в магазинах менше грошей і часу
Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.
Дивися повний текст Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
-
D2
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 13:38
Пользуюсь кредитками ТАС банка "Большая пятерка", Альфа "Максимум", Монобанка, ПриватБанка. Самая выгодная Тасбанка, учитывая то, что этот банк регулярно проводит акции, которые повышают кешбек. Например в 2018-м за три месяца по оплате коммунальных кешбек был 5%. Я получил около 800 грн кешбека за этот период. В других банках такого нет
-
zvvaegon
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:19
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2525
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:48
mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25654
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 6033 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:15
Faceless написав: mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%
И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%
Максимум 200 грн, ага
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9860
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 1402 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|