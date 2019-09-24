RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:38

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Пропонуємо до обговорення:
І витрачати в магазинах менше грошей і часу
Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.

Дивися повний текст Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:38

Пользуюсь кредитками ТАС банка "Большая пятерка", Альфа "Максимум", Монобанка, ПриватБанка. Самая выгодная Тасбанка, учитывая то, что этот банк регулярно проводит акции, которые повышают кешбек. Например в 2018-м за три месяца по оплате коммунальных кешбек был 5%. Я получил около 800 грн кешбека за этот период. В других банках такого нет
zvvaegon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:19

Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%

И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:48

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%

И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26796
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 6377 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:15

  Faceless написав:
mustbe написав:
Среди первых я взяла кредитку Universal Bank, у которой самый высокий процент возврата по кешбэку – 5%

И давно у Универсала кредитки появились ?
Или речь идёт про Моню ?
)
Давно, ещё до моно были, но получить было сложно. И там действительно кешбек был 5%

Максимум 200 грн, ага
Stringer
 
Повідомлень: 10936
З нами з: 23.01.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 00:34

Цикавая программа лояльности от Сильпо, считаю её лучшей по доходности начислений относительно Ашана, Фуршета и Экомаркета. Их приложение тоже хорошо реализовано, информативно и наглядно. Помимо акционных еженедельных предложений, в приложении предлагается ещё шесть категорий для увеличения кол-ва балов. Единственное но, с каждой покупкой, балы суммируются и через определенное время превращаются в грн., которыми потом можно расчитаться за покупки; период между этими превращениями с возможностью их списать - несколько месяцев.
avjej
 
Повідомлень: 87
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19

Пользуюсь ихней программой лояльности. Всегда просматриваю на сайте текущие скидки и подбираю продукты. Очень нравятся сырные дни.
GEraIW
 
Повідомлень: 10
З нами з: 12.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:12

Розрахунок самим Сільпо-додатком по QR-коду - дає в півтора рази більше балів від звичайної оплати готівкою або картою.

Особливо цікава можливість економної купівлі в Сільпо у квітні: розрахунок тим же QR-кодом у сільпо-додатку, в якому підв'язана саме кредитка "коко-кард" від Форварда - ще 8% кешбеку повернуться назад (чистими 6,44%) на карту.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
Повідомлень: 87
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:53

Сильпо запустило онлайн-заказ товаров своего ассортимента:
https://shop.silpo.ua

Протестировал сегодня!

Запорожье. В торговый зал даже не заходил. Для заказов отдельные кассы. Всё очень быстро: кассир взяла приготовленный товар, пропикала его, я оплатил приложением и пошёл. Никаких тебе тележек, хождения по залу и прочего... 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24

  Vorlon написав:Сильпо запустило онлайн-заказ товаров своего ассортимента:
https://shop.silpo.ua

Протестировал сегодня!

Запорожье. В торговый зал даже не заходил. Для заказов отдельные кассы. Всё очень быстро: кассир взяла приготовленный товар, пропикала его, я оплатил приложением и пошёл. Никаких тебе тележек, хождения по залу и прочего... 8)

а яблоки или картоху как отбирать?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 777
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1, 2, 3
D2 » Пон 16 гру, 2019 13:08
21 4662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 21:02
freeze
Finance.ua: «Карантинные» скидки, кэшбэки, доставки и...
D2 » Пон 06 кві, 2020 12:23
4 183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 10:55
Ірина_
Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
D2 » Вів 24 вер, 2019 19:40
2 1619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 16:08
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1401)
08.04.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.