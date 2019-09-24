Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

І витрачати в магазинах менше грошей і часу Так вже вийшло, що я часто буваю в магазинах «Сільпо». Один з них знаходиться недалеко від мого будинку, ще один – біля роботи. Їх взагалі багато: мережа складається з 263 супермаркетів у 60 містах України. Як і в багатьох інших, у неї є своя програма лояльності. Постійні клієнти можуть накопичувати бали, отримувати знижки тощо. Оскільки вже я – одна з них, то вирішила її детально вивчити. Я розповім про всі доступні клієнтам «Сільпо» корисності і способи економити на покупках.
Пользуюсь кредитками ТАС банка "Большая пятерка", Альфа "Максимум", Монобанка, ПриватБанка. Самая выгодная Тасбанка, учитывая то, что этот банк регулярно проводит акции, которые повышают кешбек. Например в 2018-м за три месяца по оплате коммунальных кешбек был 5%. Я получил около 800 грн кешбека за этот период. В других банках такого нет
Цикавая программа лояльности от Сильпо, считаю её лучшей по доходности начислений относительно Ашана, Фуршета и Экомаркета. Их приложение тоже хорошо реализовано, информативно и наглядно. Помимо акционных еженедельных предложений, в приложении предлагается ещё шесть категорий для увеличения кол-ва балов. Единственное но, с каждой покупкой, балы суммируются и через определенное время превращаются в грн., которыми потом можно расчитаться за покупки; период между этими превращениями с возможностью их списать - несколько месяцев.
Розрахунок самим Сільпо-додатком по QR-коду - дає в півтора рази більше балів від звичайної оплати готівкою або картою.
Особливо цікава можливість економної купівлі в Сільпо у квітні: розрахунок тим же QR-кодом у сільпо-додатку, в якому підв'язана саме кредитка "коко-кард" від Форварда - ще 8% кешбеку повернуться назад (чистими 6,44%) на карту.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Запорожье. В торговый зал даже не заходил. Для заказов отдельные кассы. Всё очень быстро: кассир взяла приготовленный товар, пропикала его, я оплатил приложением и пошёл. Никаких тебе тележек, хождения по залу и прочего...
Запорожье. В торговый зал даже не заходил. Для заказов отдельные кассы. Всё очень быстро: кассир взяла приготовленный товар, пропикала его, я оплатил приложением и пошёл. Никаких тебе тележек, хождения по залу и прочего...
а яблоки или картоху как отбирать?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.