Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:27
swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:45
Нововведення добре, якраз в дусі часу.
Але є деякі продукти, які краще обирати власноруч, наприклад свіже м'ясо, тут тільки треба дивитись на місці. Ну значить можно окремо зайти і вибрати, а інше вже буде зібрано і чекати оплати.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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