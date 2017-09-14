Бетон написав: На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
на майдані не говорили, що через гідність і європейський вибір будуть економічні втрати. Про компенсації за євроасоціацію говорив тільки яник і з нього всі ржали. Зара витрати які європа не хотіла вкладати в економіку україни порівняно з тим скільки вони вбухали в війну смішні.
Разница только в том что вкладывая в экономику Украины они растят себе конкурента, а вкладывая в войну они наоборот конкурента Россию ослабляют
Schmit написав:---=== pesikot ===--- Нас долго убеждали, что в танго нужны двое А Путин будет что-то подписывать ? ---=== ===--- Напевно тільки після Зе. Якщо Зе проти, то і путін радий, бо як було сказано "темпи сво їх влаштовують". Все відбувається прям один в один, як весною цього року, тільки от на фронті ситуація вже не та.
Ти ж сам пишешь, що Трамп все порішав з Путіним і він би ніколи щось не запропонував, якби не порішав
Це ж ти написав такий пафосний текст "тепер ми побачимо хто за мир, а хто ні, коли відбудеться зустріч в Будапешті" Зустріч відбулась ? Ти це досі не з"ясував ...
Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні
Ну тоді підписання 28 пуктового плану нам нічим не загрожує, (як було і з семипунктовим на весні) та ще й допомогу США (розвіддані і все інше) не втратимо, а може і Томагавки отримаємо.
Ти постійно, своїми дописами, себе закопуєшь
Зустріч в Будапешті відбулась чи ні ? Ми побачили хто хоче миру, а хто ні ? ) Це, по-перше
Томагавки ми і так не отримаємо, а допомогу США не можуть припинити, тому що, тоді рудий "залізокопитний" чубчик перестане буде цікавим всім і може забути про Нобелевку Це, по-друге
Навіщо підписувати те, що і так мертве Підписали угоди про корисні копалини. І ЩО ??? Де вихлоп ? Ніхто і не згадує про це Це, по-трете
pesikot написав:Навіщо підписувати те, що і так мертве
Бо від підписання одні плюси, адже ти кажеш, путін і так не підпише і цим розлютить Трампа. А от якщо Зе не підпише, то вже він розлютить Трампа і це загрожує втратою допомоги США (розвіддані, продаж зброї, старлінк...). Саме за такою логікою потрібно було діяти ще навесні цього року і тоді ми б, замість втратит розвідданих США на пару тижнів, отримали б більше допомоги.
Shaman написав:це ви краще думайте, чи правильно ви зрозуміли
пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна. й в Україні не бачу проблеми, щоб всі володіли українською - а спілкуйтеся, як хочете. а громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...
Вам не кажется, что вы слишком много думаете о Раше? При чём тут Раша, я говорил об Украине, а вы начинаете приводить в пример РФ. О Германии хантер вам уже ответил - 91,5% населения немцы и нет слишком больших меньшинств, говорящих на другом языке. Хотел было написать вам подробный ответ, в т.ч. и по другим вашим постам, в частности, за счёт чего так заметно уменьшилось количество украинцев в РФ (в 2002 их было почти 3 млн, в 2010 - 2 млн, а в 2020 всего 880 тыс.), но решил, что не стоит. С одной стороны лень, с другой стороны, если вы хоть на пару минут задумаетесь, то, наверно, и сами сообразите. Между прочим, объяснение то же, что и для резкого снижения русских в Украине. Но вопрос сегодня далеко не самый актуальный.
я про Рашу думаю лише в контексті, коли вони від нас відчепляться. немає в них ніякого права - ні морального, ні якогось іншого нас вчити, як нам жити. в країні, де зараз вважаються найкращими керівниками сталін та Іван Грозний. а, ще Невський.
спробуйте розмовляти українською на Раші? відразу виникнуть питання... а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...
вони до нас не лізуть, й ми про них не згадуємо - ось тільки тоді ми зможемо співіснувати. а не розповіді про ісконно руські землі до Карпат...
Німеччина - цікава країна. у Вікі є ціфра 91,5% - але від чого. бо в різних статтях різні цифри -як власне й те, що в Німеччині мінімум 10% іноземців. й до речі в Німеччині є не одна мова меншин. й проблема ж мігрантів не просто так виникла?
але головне - треба розжовувати - що я мав на увазі. освіта в Німеччині обов'язкова для всіх. ті, хто не знає німецької - їх в інтеграційні класи для опанування мови - німецької - для всіх. а що в Раші - не знаєш мови, не приймуть в школу... відчуваєте різницю - а де ж дитина буде вчити мову тоді? але руські такі руські. й не чув на Раші програм про збереження хоч якоїсь мови - а їх там скільки - під 200? чи щось плутаю? навпаки, все спрямовано на те, щоб інші мови витіснити. но то таке, це їх проблеми.
наша проблема, що вони лізуть до нас чомусь нас вчити...
Та мені воно з самого початку ясно , що літак мрія ми в єс виробляти не будем. Технологічна Україна була потрібна лиш в совку. В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)