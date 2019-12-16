Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:27
swan forever Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
Vorlon
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:45
Vorlon написав:
Сильпо запустило онлайн-заказ товаров своего ассортимента:
https://shop.silpo.ua
Протестировал сегодня!
Нововведення добре, якраз в дусі часу.
Але є деякі продукти, які краще обирати власноруч, наприклад свіже м'ясо, тут тільки треба дивитись на місці. Ну значить можно окремо зайти і вибрати, а інше вже буде зібрано і чекати оплати.
http://lx4.me/c/zivumwLT - до +200грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:20
Vorlon написав: swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
вот и положат или мятых, или дубово-зелёных.
ну или высохший кокос подгонят, гнилой лимон и так далее. Это же наши люди!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:35
swan forever
Не понравится - вернёте. Какие проблемы? В комментариях пишите какого вида товар вы хотите видеть - зелёный, красный, серо-буро-малиновый и т.д.
Vorlon
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:45
swan forever написав: Vorlon написав: swan forever
Указываете примерный вес. В примечании пишете пожелания. Я написал 5 помидоров - столько и положили.
вот и положат или мятых, или дубово-зелёных.
ну или высохший кокос подгонят, гнилой лимон и так далее. Это же наши люди!
часто пользуемся доставками метро, фоззи, сборщики всегда перезванивают и, если товар не очень, сообщают об этом. всегда после доставки просят оставить отзыв о сборке.
orhidf
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:01
Vorlon написав: swan forever
Не понравится - вернёте. Какие проблемы? В комментариях пишите какого вида товар вы хотите видеть - зелёный, красный, серо-буро-малиновый и т.д.
Чуть-чуть мягкий, но плотный в руке и запах с кислинкой -- эт меня так отправляют рыжий авакадо выбирать.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:14
swan forever написав:
вот и положат или мятых, или дубово-зелёных.
Кстати, все отличные 5 штук красных, как на подбор. Вы пессимист по жизни?
Vorlon
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:14
Vorlon написав: swan forever написав:
вот и положат или мятых, или дубово-зелёных.
Кстати, все отличные 5 штук красных, как на подбор. Вы пессимист по жизни?
реалист, скорее. Или просто невезёт))
или придирчив
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16
clientage написав: Vorlon написав: swan forever
Не понравится - вернёте. Какие проблемы? В комментариях пишите какого вида товар вы хотите видеть - зелёный, красный, серо-буро-малиновый и т.д.
Чуть-чуть мягкий, но плотный в руке и запах с кислинкой -- эт меня так отправляют рыжий авакадо выбирать.
с бурыми авокадо сложно - они не любят длительное хранение. Я на зеленые чутку наработал и они, кстати, имеют более выраженный вкус, нежели бурые.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Подякував: 145 раз.
Подякували: 137 раз.
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