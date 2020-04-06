Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:49
Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
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