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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:49

Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
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