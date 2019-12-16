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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:49

Искатель
На кассе откроете приложение,и кассир отсканирует QR код-это вместо карточки,а вместо талончиков бумажных -все в приложении,там есть ньюанс некоторые талончики с баллами по умолчанию выключены, перед большой покупкой надо включить
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:13

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

  Искатель написав:. надо еще заводить эту "пластиковую", или, как я понял, электронной достаточно?

Электронной достаточно
  Искатель написав:И вот эти... стилизованные талончики на скидки. Они приходили тем, у кого была такая пластиковая карточка. Теперь все приходит в приложение, верно?

Да, теперь все приходит в приложение, и притом куда чаще
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:31

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

То есть нужно потратить 10000₴ для того, чтобы сэкономить 100, вы серьёзно? Это в магазине, у которого цена в среднем выше на 20%, чем у конкурентов за те же единицы товара? Купите квартиру и получите футболку в подарок.
lausrocom
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:36

  lausrocom написав:То есть нужно потратить 10000₴ для того, чтобы сэкономить 100, вы серьёзно? Это в магазине, у которого цена в среднем выше на 20%, чем у конкурентов за те же единицы товара? Купите квартиру и получите футболку в подарок.

Во-первых, про цены на 20% выше - это неправда. Во-вторых, бонусами набегает куда больше 1%
Faceless
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