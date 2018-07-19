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Finance.ua: Як правильно
бути клієнтом «Сільпо»

Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 10:47

Re: Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо»

Кому-то возвращали деньги за товар, если сказать, что он не понравился?
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vovareuckij
 
Повідомлень: 32
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