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Как снять в аренду
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Как снять в аренду несуществующую квартиру?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:03

Как снять в аренду несуществующую квартиру?

Несколько самых простых схем мошенников на рынке аренды жилья.

Думаете, сложно снять в аренду квартиру, которая никогда не сдавалась? Огромное количество арендаторов из года в год проходят через одни и те же схемы мошенничества на рынке аренды жилья.

Самая красивая Схема №1 «сдаю квартиру тети, которая на заработках в Италии…», «вчера попал в ДТП, деньги нужны срочно, поэтому так дешево, но сразу за три месяца…».

Квартира действительно сдается дешево, находится в прекрасном месте, и не поверите, ремонт и мебель просто сказка. Весь фокус в том, что она сдается посуточно, и мошенники арендовали ее на 2 дня. За это время они соберут около пяти задатков за аренду и получат с пары арендаторов оплату за все три месяца.

Схема №2 коварная. Такая же прекрасная квартира, как и в первом случае, фотографии действительные, цена более чем приемлемая.

Посредник просит оправить на его карточку сумму примерно 500 грн, чтобы квартира никому другому не досталась, а то на нее с утра очередь. Почему нет, вариант аренды действительно хороший и редкая удача. После отправки денег, вам дадут адрес квартиры. По приезду хозяева квартиры скажут, что их квартира в аренду никогда не сдавалась. А в день таких задатков наберется с десяток и суммы тоже будут разными.

Схема №3 несложная. Опять же все тот же лучший вариант аренды в городе.

Но перед просмотром нужно приехать в офис агентства недвижимости и подписать договор. Поверьте, офис будет очень даже на уровне (хотя не исключено, что он снят посуточно). В вашем присутствии позвонят «хозяину» квартиры и он подтвердит, что квартира еще свободна. На радостях вы подпишите договор с агентством и внесете сумму от 1000 грн до 3000 грн, это ничего потому, что эта сумма «все равно будет засчитана в цену аренды». И естественно подпишите договор не АРЕНДЫ, а договор на оказание ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ. В этот момент вы уверены, что оформляете договор с агентством недвижимости, которое подбирает квартиру, а на самом деле по договору вы получите доступ к «информационной базе собственников квартир с прямыми контактами хозяев».⠀ Но такие «хозяева» потом либо не отвечают по указанным телефонам, либо квартира уже, якобы, только что «сдана», либо собственник вечно «занят» и ему некогда приехать на просмотр. ⠀ ⠀

Когда вы повнимательнее позже еще раз прочитаете договор, узнаете что по договору вы получили распечатку с сайта с контактами хозяев сдающихся квартир и не имеете никаких претензий к агентству. Всё, их обязательства по договору исполнены! А вы купили листок бумаги за 1500-3000 грн.

Дорого? Конечно, но кто вам сказал, что «наука» обходится дешево. Уважаемые арендаторы, детали схем могут меняться. Но суть одна Вы думаете, что снимаете квартиру, а по факту просто отдаете свои деньги мошенникам.
medvidta
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