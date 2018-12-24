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Названо автомобілі, на перепродажу
яких можна добре заробити

Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:48

Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики з Hagerty назвали десять автомобілів, на перепродажу яких можна добре заробити. Вони поки ще доступні за ціною.

Дивися повний текст Названо автомобілі, на перепродажу яких можна добре заробити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:48

Очень "актуальная" для Украины статья. Можно добавить Таврию и Славуту "в хорошем состоянии, потому как даже с конвейера они не сходили в таковом и сгнивали в первый-же год".
:mrgreen:
rjkz
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