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Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:14
Faceless написав:
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її.
А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни.
І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.
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jeugen
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:20
jeugen написав: Faceless написав:
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Взагалі-то, початково держава була придумана за для захисту та забезпечення населення, яке утримує її.
А вже при союзі слово держава почали плутати зі словом країна - а це зовсім інші терміни.
І чомусь так виходить, що Польська, Чеська та Німецькі держави більше переживають за українців - ніж держава України.
Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
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nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:29
nalim написав:
Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
А я і не спорю з цього приводу. Але запропоновані ними умови в рази кращі за запропоновані нашим апаратом, який ми утримуємо. І не важливо якими і де заробленими грошима.
Таке відчуття, що нас знову зливають в совок. Згадується історія часів кінця Богдана Хмельницького.
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jeugen
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:04
jeugen написав: nalim написав:
Это иллюзия, никто за нас не переживает. Они нам будут помогать только, если это поможет их борьбе с конкурентами.
А я і не спорю з цього приводу. Але запропоновані ними умови в рази кращі за запропоновані нашим апаратом, який ми утримуємо. І не важливо якими і де заробленими грошима.
Таке відчуття, що нас знову зливають в совок. Згадується історія часів кінця Богдана Хмельницького.
Поверьте, нас сливают в еще более худшее место, чем совок. Админ, не трудись удалять мои посты. Да не устанет рука пишущего. Кстати, админ, нового хозяина ищешь? 3 месяца осталось на этого работать.
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nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:12
Нарешті хоч якось заворушилися. Відімкнули б електрику та воду спочатку, гадаю, половина боржників одразу сплатили б борги.
Цікаво, з якої суми заборгованості боржник вважається "злісним"?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:26
0mage0 написав:
Цікаво, з якої суми заборгованості боржник вважається "злісним"?
3 місяці.
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jeugen
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:33
27661 написав: Faceless написав:
nalim написав:Самое хитрозадое это государство.
Правильно так: дать работу и достойную зарплату, потом заставлять платить за коммунальные услуги. А то так тарифы могут поднять до того уровня, что мы просто физически не сможем платить. А потом главы Деснянской и других РГА будут выбивать долги и отбирать собственность, хотя из первоначальная задача создавать условия для нормальной жизни, а потом выбивать долги. Он не с того начинает.
Кто вам должен ДАТЬ работу, зарплату? Партия? И за ручку водить, кормить с ложечки, сопли вытирать?
Я тоже думаю, что всё идёт как надо. Сильнейший победит. Цена на коммуналку опустит цены на недвигу. И те у кого доходы позволяют платить за газ -- купят по дешёвке дома.
Ну а бедные проиграют ещё и на упавшей цене на их жильё.
А чего на этом останавливаться?
А если в окрестностях Киева взорвется ядреная бомба, то жилье вообще будет нашару.
М-да, это наше все - У соседа дом сгорел - мелочь, а приятно.
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