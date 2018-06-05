Куди українцям краще поїхати на заробітки

Додано: Нед 01 лис, 2020 21:24

Уважаемые,

напишите всем что работа в Германии закончится очень плохо для них. При выезде из Германии человека высадят немецкие или чешские полицейские и не взирая на документы, в которых они ничего не понимают, подвергнут допросу. Затем заберут деньги в залог, оставя минимум, примерно 300 евро, а также заберут телефон или ноутбук как возможный вещьдок. Затем местное управление по делам иностранцев поставит, не разбераясь в вине человека,запрет на вьезд максимум до 5 лет и потребует выезд из страны в течении недели. Без знания языка и без денег человек не сможет нанять адвоката для защиты своих прав. Если все же люди рискнут работать в Германии тогда выезд из Германии пускай планируют по местным дорогам и ни в коем случае на рейсовом автобусе, микроавтобусе или автомашине с польскими или украинскими номерами.