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Куди українцям краще
поїхати на заробітки

Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:48

Желаю успехов всем, кто рассчитывает на 2700-3300 евро в Германии ...))
kol61
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:08

  M-A-X написав:
  manko74 написав:
  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.

Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.

Работать 12 часов в полни законно. 1000 евро в Польше не очень реально - при простой неквалифицированной работе 500-700 евро. Но многие работодатели дают квартиру бесплатно, а еда по украинским ценам.Мало? Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.
kol61
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:51

  kol61 написав:Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.

Есть все. И те, кто в Украине 5000 имел, и те, кто 30000.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 09:28

Чтоб заработать в Польше 1000 евро надо работать по 16 часов.статью писал человек незнающий реальных заработков в Польше.
nik_frau2012
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:00

  nik_frau2012 написав:Чтоб заработать в Польше 1000 евро надо работать по 16 часов.статью писал человек незнающий реальных заработков в Польше.

В статье написали среднюю зарплату. Очевидно, что уборщики и подсобники меньше получают.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:11

  De Bil написав:Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)

1. Даже в самом лучшем случае -- не при нашей жизни.

2. В самом худшем случае -- внуки будут спрашивать: "Деда, а что такое Украина"?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:47

Может кто сталкивался, в какие страны "не Европы" не нужна рабочая виза?
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:24

Уважаемые,
напишите всем что работа в Германии закончится очень плохо для них. При выезде из Германии человека высадят немецкие или чешские полицейские и не взирая на документы, в которых они ничего не понимают, подвергнут допросу. Затем заберут деньги в залог, оставя минимум, примерно 300 евро, а также заберут телефон или ноутбук как возможный вещьдок. Затем местное управление по делам иностранцев поставит, не разбераясь в вине человека,запрет на вьезд максимум до 5 лет и потребует выезд из страны в течении недели. Без знания языка и без денег человек не сможет нанять адвоката для защиты своих прав. Если все же люди рискнут работать в Германии тогда выезд из Германии пускай планируют по местным дорогам и ни в коем случае на рейсовом автобусе, микроавтобусе или автомашине с польскими или украинскими номерами.
ratkovskyy
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:49

  De Bil написав:Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)

Я иногда просматриваю, не IT, но уровень зарплат примерно раз в 20 ниже того, что побудит меня отослать резюме.
Dear_Sir
 
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