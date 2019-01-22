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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 22.01.19 Итоги: Энергетика 22.01.19 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 22 січ, 2019 13:12 Итоги: Энергетика 22.01.19



По состоянию на 07.35 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,97% - до $62,12 за баррель.



Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,8% - до $53,61 за баррель.



В центре внимания мировых инвесторов находятся новые прогнозы Международного валютного фонда, опубликованные в понедельник. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 3,5% и 3,6% соответственно. Пессимизму на рынках способствует и статистика из Китая, опубликованная днем ранее и свидетельствующая о замедлении роста второй по величине мировой экономики. Инвесторы опасаются, что это негативно отразится на спросе не нефть.



Все просто и вполне логично: сложности, связанные с торговой войной, привели к снижению прогнозов по росту мировой экономики, а этому сопутствует снижение спроса на энергоносители.



Вместе с тем некоторую поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать вышедшие на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА о том, что ключевые мировые экспортеры нефти начинают сокращать производство.



Цены на нефть Brent повысились по итогам торгов понедельника.



В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent по итогам торгов понедельника, 21 января, увеличилась на $0,04, до $62,74 за баррель.



На нью-йоркской бирже нефтяные торги в понедельник не проводились.



ОПЕК помогает американскому сланцу вершить новую революцию.

В 2020 году Америка станет чистым экспортером нефти, причем не без помощи стран ОПЕК.



Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало первый подробный ежемесячный прогноз на 2020 год, который может поселить тревогу в сердцах министров стран ОПЕК – с четвертого квартала Штаты станут экспортировать больше нефти, чем покупать.



Таким образом, Америка станет независимой от мировой цепочки поставок. Это не означает, что поставки из стран Ближнего Востока и латинской Америки прекратятся или Европа и Азия перестанут продавать нефтепродукты. Но приобретение статуса чистого экспортера докажет, что трансформация нефтяного сектора страны посредством извлечения сырой нефти из сланцевых пород еще не завершилась. Причем отчасти эти произойдет благодаря министрам стран ОПЕК.



Глубокая трансформация подразумевает, что членам группы ОПЕК+ придется продолжать ограничивать добычу гораздо дольше, чем планируется на данный момент, если, конечно, они хотят избежать нового взлета мировых запасов.

По оценкам Минэнерго, к декабрю 2020 года Соединенные Штаты будут экспортировать на 1,2 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем покупать извне. Не далее как десять лет назад страна импортировала на 9,4 млн. баррелей больше, чем поставляла за рубеж.



Таким образом, на протяжении десятилетия чистые потоки менялись более чем 1 млн. баррелей в день ежегодно.



Америка оказалась чистым экспортером в ноябре, когда экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт на одну неделю потребления. Ситуация может повторяться периодически на протяжении 2019 года, к концу следующего года станет скорее нормой, а не исключением.



Движение страны к новому статусу замедлилось и совсем остановилось из-за обвала цен в 2014 году и возобновилось в 2017-м, после того как сланцевая отрасль резко сократила расходы. Однако меры по ограничению добычи ОПЕК начали подталкивать котировки к росту, вернув сланцевикам рентабельность.

Взлет производства в США на фоне активной разработки сланцевых месторождений в корне изменил перспективы страны.



Два года назад, когда Минэнерго начало публиковать подробные прогнозы на 2018-й, к концу года добыча нефти в стране составляла 9,44 млн. баррелей в день. В начале января показатель достиг рекордных 11,9 млн. баррелей.



В свежих прогнозах ведомства предполагается замедление темпов роста активности на протяжении большей части 2019 года, с последующим подъемом в 2020 в результате запуска новых трубопроводов, которые будут перекачивать черное золото из Пермского бассейна на побережье Мексиканского залива со второй половины текущего года. Аналогичная пауза прогнозировалась на лето 2018 года, но ее не случилось. Минэнерго стабильно недооценивает темпы роста добычи, и в этот раз ситуация может повториться.



В декабре 2018 года производство нефти оказалось почти на 2.4 млн. баррелей в день выше, чем прогнозировалось изначально. Ждать ли повторения ситуации в декабре 2020-го?



Вместе с добычей вырастут объемы экспорта (либо сырой нефти, либо нефтепродуктов, если эта дополнительная нефть будет перерабатываться на местных НПЗ). Причем не только укрепятся позиции Америки как чистого экспортера, но также день, когда страна получит этот статус, наступит раньше, чем ожидается.

Штаты уже являются крупнейшим потребителем нефти – на страну приходится почти каждый пятый баррель, производимый в мире. Если прогнозы Минэнерго окажутся верными, уже в скором времени Америка станет одним из крупнейших чистых экспортеров. За пределами ОПЕК только пять стран экспортируют более одного миллиона баррелей в день – Россия, Канада, Норвегия, Казахстан и Катар.

Однако это не означает, что США станут энергетически независимыми. Страна будет оставаться чистым импортером для удовлетворения спроса своей огромной перерабатывающей отрасли. Америка продолжит нуждаться в тяжелых, высокосернистых сортах нефти, производимой на Ближнем Востоке, в Канаде и странах Карибского бассейна. А еще больше она будет нуждаться во внешних рынках для сбыта своего сырья.



Для стран ОПЕК+ рост экспорта из США представит прямую конкуренцию и может вынудить производителей группы снова продлить меры по ограничению добычи. Изначально предполагалось, что первая сделка истечет в середине 2017 года. Теперь соглашение продлено уже до середины 2019-го, причем уже сейчас по рынку ходят разговоры об очередной пролонгации ограничений.



Что получит картель в обмен за свое содействие. Разве что гневные твиты Трампа и угрозы судебными процессами в рамках предполагаемого закона NOPEC.



Газовые долги Чечни поставили Кремль в тупик.



Высшее российское руководство пока не знает, как публично реагировать на инцидент в Чечне, где районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ на сумму 9 млрд. рублей, спровоцировав волну аналогичных предложений еще как минимум в семи регионах.

Это «очень сложный вопрос», и Кремль «не выработал позицию», заявил в ходе брифинга в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе и в контексте перспективных инвестиционных программ», - объяснил он.

«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный, и в данном случае у Кремля какой-либо позиции нет», - заявил Песков.



Напомним, решение грозненского суда было принято по иску прокуратуры, утверждавшей, что «Газпром» не подал документы на взыскание долга, нарушив тем самым срок исковой давности.



Кроме того, ситуация вокруг задолженности могла спровоцировать «социальную напряженность», аргументировали прокуроры.

Решение было принято в пятницу, 18 января, а уже к понедельнику как минимум в семи российских регионах были озвучены аналогичные требования.

С просьбой «изучить чеченский опыт» и «рассмотреть возможность подать аналогичный иск» обратились в местную прокуратуру депутаты Смоленской, Астраханской, Самарской, Ростовской и Курской областей, а также Чувашии и Башкирии.

«Газпром» тем временем подал апелляционную жалобу на решение суда Грозного, в которой оценил суммарный долг чеченских потребителей в 16,2 млрд. рублей, из которых 13,2 млрд. задолжало население.

На середину 2017 года «Газпром» оценивал долги кавказских республик в 55 млрд. рублей. Тогда же компания перестала регулярно публиковать сумму задолженности.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Нефть дешевеет во вторник утром, - инвесторы опасаются, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на «черное золото».Цены на нефть Brent повысились по итогам торгов понедельника.ОПЕК помогает американскому сланцу вершить новую революцию.В 2020 году Америка станет чистым экспортером нефти, причем не без помощи стран ОПЕК.Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало первый подробный ежемесячный прогноз на 2020 год, который может поселить тревогу в сердцах министров стран ОПЕК – с четвертого квартала Штаты станут экспортировать больше нефти, чем покупать.Таким образом, Америка станет независимой от мировой цепочки поставок. Это не означает, что поставки из стран Ближнего Востока и латинской Америки прекратятся или Европа и Азия перестанут продавать нефтепродукты. Но приобретение статуса чистого экспортера докажет, что трансформация нефтяного сектора страны посредством извлечения сырой нефти из сланцевых пород еще не завершилась. Причем отчасти эти произойдет благодаря министрам стран ОПЕК.Глубокая трансформация подразумевает, что членам группы ОПЕК+ придется продолжать ограничивать добычу гораздо дольше, чем планируется на данный момент, если, конечно, они хотят избежать нового взлета мировых запасов.По оценкам Минэнерго, к декабрю 2020 года Соединенные Штаты будут экспортировать на 1,2 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем покупать извне. Не далее как десять лет назад страна импортировала на 9,4 млн. баррелей больше, чем поставляла за рубеж.Таким образом, на протяжении десятилетия чистые потоки менялись более чем 1 млн. баррелей в день ежегодно.Америка оказалась чистым экспортером в ноябре, когда экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт на одну неделю потребления. Ситуация может повторяться периодически на протяжении 2019 года, к концу следующего года станет скорее нормой, а не исключением.Движение страны к новому статусу замедлилось и совсем остановилось из-за обвала цен в 2014 году и возобновилось в 2017-м, после того как сланцевая отрасль резко сократила расходы. Однако меры по ограничению добычи ОПЕК начали подталкивать котировки к росту, вернув сланцевикам рентабельность.Взлет производства в США на фоне активной разработки сланцевых месторождений в корне изменил перспективы страны.Два года назад, когда Минэнерго начало публиковать подробные прогнозы на 2018-й, к концу года добыча нефти в стране составляла 9,44 млн. баррелей в день. В начале января показатель достиг рекордных 11,9 млн. баррелей.В свежих прогнозах ведомства предполагается замедление темпов роста активности на протяжении большей части 2019 года, с последующим подъемом в 2020 в результате запуска новых трубопроводов, которые будут перекачивать черное золото из Пермского бассейна на побережье Мексиканского залива со второй половины текущего года. Аналогичная пауза прогнозировалась на лето 2018 года, но ее не случилось. Минэнерго стабильно недооценивает темпы роста добычи, и в этот раз ситуация может повториться.В декабре 2018 года производство нефти оказалось почти на 2.4 млн. баррелей в день выше, чем прогнозировалось изначально. Ждать ли повторения ситуации в декабре 2020-го?Вместе с добычей вырастут объемы экспорта (либо сырой нефти, либо нефтепродуктов, если эта дополнительная нефть будет перерабатываться на местных НПЗ). Причем не только укрепятся позиции Америки как чистого экспортера, но также день, когда страна получит этот статус, наступит раньше, чем ожидается.Штаты уже являются крупнейшим потребителем нефти – на страну приходится почти каждый пятый баррель, производимый в мире. Если прогнозы Минэнерго окажутся верными, уже в скором времени Америка станет одним из крупнейших чистых экспортеров. За пределами ОПЕК только пять стран экспортируют более одного миллиона баррелей в день – Россия, Канада, Норвегия, Казахстан и Катар.Однако это не означает, что США станут энергетически независимыми. Страна будет оставаться чистым импортером для удовлетворения спроса своей огромной перерабатывающей отрасли. Америка продолжит нуждаться в тяжелых, высокосернистых сортах нефти, производимой на Ближнем Востоке, в Канаде и странах Карибского бассейна. А еще больше она будет нуждаться во внешних рынках для сбыта своего сырья.Для стран ОПЕК+ рост экспорта из США представит прямую конкуренцию и может вынудить производителей группы снова продлить меры по ограничению добычи. Изначально предполагалось, что первая сделка истечет в середине 2017 года. Теперь соглашение продлено уже до середины 2019-го, причем уже сейчас по рынку ходят разговоры об очередной пролонгации ограничений.Что получит картель в обмен за свое содействие. Разве что гневные твиты Трампа и угрозы судебными процессами в рамках предполагаемого закона NOPEC.Газовые долги Чечни поставили Кремль в тупик.Высшее российское руководство пока не знает, как публично реагировать на инцидент в Чечне, где районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ на сумму 9 млрд. рублей, спровоцировав волну аналогичных предложений еще как минимум в семи регионах.Это «очень сложный вопрос», и Кремль «не выработал позицию», заявил в ходе брифинга в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе и в контексте перспективных инвестиционных программ», - объяснил он.«Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный, и в данном случае у Кремля какой-либо позиции нет», - заявил Песков.Напомним, решение грозненского суда было принято по иску прокуратуры, утверждавшей, что «Газпром» не подал документы на взыскание долга, нарушив тем самым срок исковой давности.Кроме того, ситуация вокруг задолженности могла спровоцировать «социальную напряженность», аргументировали прокуроры.Решение было принято в пятницу, 18 января, а уже к понедельнику как минимум в семи российских регионах были озвучены аналогичные требования.С просьбой «изучить чеченский опыт» и «рассмотреть возможность подать аналогичный иск» обратились в местную прокуратуру депутаты Смоленской, Астраханской, Самарской, Ростовской и Курской областей, а также Чувашии и Башкирии.«Газпром» тем временем подал апелляционную жалобу на решение суда Грозного, в которой оценил суммарный долг чеченских потребителей в 16,2 млрд. рублей, из которых 13,2 млрд. задолжало население.На середину 2017 года «Газпром» оценивал долги кавказских республик в 55 млрд. рублей. Тогда же компания перестала регулярно публиковать сумму задолженности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70192 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4505 раз. Подякували: 8199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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