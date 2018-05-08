У нашому новому матеріалі журналіcти finance.ua розбиралися, як працює така послуга.
Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08
Як відкрити вклад "для ледачих"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08
Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.
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