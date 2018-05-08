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Як відкрити вклад
"для ледачих"

Як відкрити вклад "для ледачих"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:07

Re: Як відкрити вклад

  deniska написав:И использовалось оно во времена Ломоносова. В современном мире нет "российского языка", так же как и мифического "московского". Но для сталкивания лбами это конечно годно

Поначалу "русский" вообще не имело никакого отношения к жителям территорий, именуемых сегодня "русскими", и к их языку, и собственно употребялась задолго до возникновения Московского государства.
Мало того, "руська, роська мова" куда более похож лексически, фонетически, грамматически на украинский - подобные выводы, например, можно сделать ознакомившись с трудом П. Берынды
С возникновением Московского государства (ханства, княжества) и язык именовался так же. С присвоением ими самим себе именования "Великой Руси" (при этом по факту к ней не относящийся) и переименованием государства в Российское со временем и язык стали называть российский а позже и русский, хотя московским неофициально его продолжали называть параллельно даже до начала 20 века.

При этом "московский", наверное, наиболее корректное историческое название.
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