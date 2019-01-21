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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:32
да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:33
работы валом, только лентяй или уволенный чиновник может ныть что ему кушать не на что и он стал за эти 5 лет жить хуже
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:34
Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35
Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:38
И сколь он по-вашему заработает и где, на больших стройках или халтура по квартирам и домам?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:47
Откуда это известно и чем ситуация сейчас отличается для многих специальностей по регионам от вымышленной, описываемой Вами?
С текущим драконовским ценообразованием и тарифами, отсутствием регулирования цен даже на социальные продукты, уровень минимальных зарплат при текущих повышениях можно считать и далее нищенским.
Black Jack - White Business
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