RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:47

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Потому что руководители моей страны сделали все возможное (и невозможное даже) что бы я не смог и не захотел покупать отечественный автопром и не только.

Це керівники погано болти закручували?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:52

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Це керівники погано болти закручували?

Законы, которые принимались, перечислить и кто голосовал поименно?
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:55

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Законы, которые принимались, перечислить и кто голосовал поименно?

Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:58

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  lapay написав:Наш автопром був в тепличних умовах, з таким розмитненням, і все одно загнувся. Треба було кожного слюсаря в с..ку цілувати?

Не надо путать - в тепличных условиях был не бизнес, а коррупция и олигархи. Причем тут слесарь?
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:01

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Конрад Карлович написав:Не надо путать - в тепличных условиях был не бизнес, а коррупция и олигархи. Причем тут слесарь?

Крім ЗАЗа, з олігархом Васадзе, було ще купа інших автозаводів, в тому числі і нових. Чому вони нічого не випускають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 18:17
1 22
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 18:17
BlackFedor
В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
R2 » П'ят 25 січ, 2019 14:20
3 69
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 17:13
anton_gms
В Україні підвищили розмір добових на відрядження
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:15
7 279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 17:02
magneet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21857)
25.01.2019 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.