Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:16
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:38
Народ, устроили смешной спор с lapay, аргументы кот. не вызывают ничего кроме смеха.
Но вот ни от AlifeSoft, ни от lapay, ни от кого другого ни одного примера хоть сколько-нибудь крупного предприятия по производству хоть чего-нибудь, а не торгового так и не видно.
Надо так понимать, что их нет?
А AlifeSoft и lapay?
Так о чём спор? Где успехи?
А " полмиллиона рабочих мест XXI-века" это сказка, в отличие от "мануфактур 50-х годов 20-го века", кот. реально были и выпускали, в частности, космические корабли (и просто корабли), турбины и ещё много чего?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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