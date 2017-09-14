RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:16

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Крым - это Украина, очередей иностранных инвесторов нет, но российских денег влито уже немеренно, мосты, автострады, терминалы аэропортов, ждем когда все достроят.

Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6748
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:38

Народ, устроили смешной спор с lapay, аргументы кот. не вызывают ничего кроме смеха. :)
Но вот ни от AlifeSoft, ни от lapay, ни от кого другого ни одного примера хоть сколько-нибудь крупного предприятия по производству хоть чего-нибудь, а не торгового так и не видно. :(
Надо так понимать, что их нет?
А AlifeSoft и lapay?
Так о чём спор? Где успехи?
А " полмиллиона рабочих мест XXI-века" это сказка, в отличие от "мануфактур 50-х годов 20-го века", кот. реально были и выпускали, в частности, космические корабли (и просто корабли), турбины и ещё много чего?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3507 раз.
Подякували: 3312 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Надо так понимать, что их нет?

Там карта була - пошукайте в постах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6748
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 430, 431, 432
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4317 227784
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 19:54
ceba
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:47
5 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 18:53
yanyura
В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 18:17
2 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 18:48
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.