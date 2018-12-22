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Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 січ, 2019 08:37
AlifeSoft написав:
Тоесть вы считаете, что основным источником дохода должен быть бюджет(налоги тех кто работает), а бизнес с товарами и услугами нужно ликвидировать как класс?
Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.
Так я ещё неправильно посчитал т. к. из ваших "отчислений" дай бог чтобы треть шла на зарплаты.
Что касается НДС при продажах, ренты, акцизных сборах и т. д. то их в конечном итоге оплачивают все и гордится тут нечем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 27 січ, 2019 14:21
AlifeSoft написав:
Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.
Агитаторы обмельчали, аргументы закончились, переходим к старому проверенному - врагам народа )))
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Додано: Нед 27 січ, 2019 14:58
lapay написав: ЛАД написав:
Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.
Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.
Так о чём мы и говорим!
И тогда к чему ссылки на эти карты или фэйсбук Леусенко (или кого-то там), по кот. можно подумать, что у нас идёт бурный рост бизнеса вообще и промышленности в частности?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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