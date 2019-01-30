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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 30.01.19 Итоги: Энергетика 30.01.19 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 30 січ, 2019 13:14 Итоги: Энергетика 30.01.19



По состоянию на 7.05 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до $61,56 за баррель.



Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,49%, до $53,56 за баррель.



США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США «берегут» эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры защиты собственного рынка.



Венесуэльский экспорт не уйдет с рынка, он будет скорее перенаправлен в другие страны. Учитывая, что США выпадают из списка покупателей венесуэльской нефти, Китай и Индия смогут получить эти объемы нефти с большой скидкой.



В то же время сдерживают рост стоимости нефти данные Американского института нефти (API), свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно данным организации, за неделю по 25 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,098 миллиона баррелей после роста на 6,55 миллиона баррелей неделей ранее.



Фьючерсы на нефть во вторник выросли.

Цены на нефть во вторник выросли, получив поддержку со стороны решения казначейства США ввести санкции на венесуэльскую государственную нефтяную компанию.



В понедельник цены снизились до минимума за две недели, снижение было наиболее сильным с начала года, перед восстановлением после закрытия.



Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,32, или на 2,5%, до $53,31 за баррель. В понедельник цена снизилась на 3,2%.



Мартовский фьючерс на нефть Brent вырос на $1,39, или на 2,3%, до $61,32 за баррель.



Ц ены восстановили большую часть потерь на предыдущей сессии, когда по обеим маркам закрытие было на наиболее низком уровне с 14 января.



Аналитики по-прежнему оценивают потенциальное влияния для рынка от санкций США против Венесуэлы. Нефть, которую Венесуэла экспортирует сейчас в США, сейчас может переориентироваться на другие страны и продаваться по более низким ценам.



Торговая напряженность между США и Китаем продолжает влиять на торговлю энергоносителями, повышая ожидания по замедлению спроса. Китай инициировал процесс рассмотрения в ВТО тарифов, введённых США на импорт товаров в объёме $234 млрд. Торговые переговоры между высокопоставленными лицами США и Китая продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.



В интервью Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна планирует добывать около 10,1 млн. баррелей в день нефти в феврале — существенно ниже добровольного лимита 10,33 млн. баррелей в день.



Официальные данные по изменению запасов нефти в США выходят в среду. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают роста запасов нефти на 3,1 млн. баррелей, роста запасов бензина на 2,8 млн. баррелей, снижения запасов дистиллятов на 2 млн. баррелей.



Запасы нефти в США за неделю выросли на 1 млн. баррелей сообщил API после пересмотра.



Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1 млн. баррелей, сообщил пресс-секретарь Американского института нефти (API). Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения с 443,6 до 444,6 млн баррелей.



Следовательно, согласно данным API, за неделю до 25 января в баррелях:

запасы сырой нефти: +1 млн.;

запасы в Кушинге: -0,682 млн.;

запасы бензина: +2,15 млн.;

запасы дистиллятов: +0,211 млн.



Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в среду 30 января в 17.30 Киева.



Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: +3,15 млн.;

запасы бензина: +2,8 млн.;

запасы дистиллятов: -1,1 млн.;

запасы сырой нефти в Кушинге: +0,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



Котировки WTI утром в среду прибавили в цене 0,45% до $53,55 за баррель. Сорт Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $61,70 за баррель.



Европа отказывается от венесуэльской нефти вслед за США.



Решение правительства США об обширных санкциях в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы, по существу, выглядит как запрет на поставки нефти этой латиноамериканской страны не только в США но и, возможно, по всему миру.

Администрация Трампа ввела санкции против Petroleos de Venezuela SA и центробанка страны в понедельник, усиливая давление на президента Николаса Мадуро после того, как США признали временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

PDVSA попадает в так называемый SDN-список - это означает, что гражданам США в целом запрещается вести с ней дела. Включение в данный перечень является мощным инструментом, который может ограничить торговлю венесуэльской нефтью далеко за пределами США.

Последними компаниями, попавшими в SDN-списки, были фирмы, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, включая ОК «Русал». Решение о санкциях против них взбудоражило глобальные рынки металлов в прошлом году, поскольку покупатели и трейдинговые компании в США и других странах прекратили операции с алюминиевым гигантом. Министерство финансов США отменило ограничения в отношении трех компаний, связанных с Дерипаской, на этих выходных.



«Когда компания попадает в SDN-список Министерства финансов США, большинство международных банков прекращают с ней работать, - говорит аналитик Hedgeye Risk Management по энергетической политике Джо МакМонигл, в прошлом занимавший высокий пост в Министерстве энергетики США. - Поэтому хотя нынешнее решение касается операций PDVSA с лицами из США, нефтяные санкции имеют гораздо более широкую сферу действия».



Некоторые европейские нефтетрейдеры временно прекратили работать с PDVSA, пока их юристы изучают, возможно ли неамериканским компаниям продолжать покупать венесуэльскую нефть, не нарушая при этом санкции, сообщили источники, знакомые с ситуацией, попросившие об анонимности при обсуждении внутренних вопросов.



«Другие западные страны, скорее всего, тоже присоединятся к санкциям, - говорит Оливье Жакоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH. - Китай и Индия, возможно, продолжат покупать сырую нефть у Венесуэлы, но, по нашему мнению, страна может превратиться в новую Ливию, поскольку нефтяным предприятиям будет все труднее и труднее работать».



Советник США по национальной безопасности Джон Болтон сказал журналистам в понедельник, что санкции сократят экспортную выручку Венесуэлы на $11 миллиардов в течение ближайшего года. Неясно, имел ли он в виду только прямое влияние ограничений на импорт США.



Любое сокращение закупок со стороны США может дать возможность Китаю и Индии, второму и третьему по величине покупателям венесуэльской нефти, закупать больше относительно дешевого сырья, нежелательного для других стран.

США в прошлом вводили санкции против многих представителей PDVSA, но, приняв решение об ограничениях в отношении всей компании, они, по сути, лишают американские нефтеперерабатывающие заводы возможности покупать венесуэльскую нефть по истечении 29 марта переходного периода, предусмотренного для сворачивания операций с компанией.

Citgo Petroleum, базирующейся в Хьюстоне дочерней компании PDVSA по переработке и маркетингу, разрешено продолжить работу, но она не сможет перечислять средства режиму Мадуро. Выручка Citgo должна оставаться на заблокированных счетах в США, сообщило Министерство финансов.

Американским компаниям также запрещено поставлять в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления производимой в стране тяжелой нефти, что еще больше ограничит возможности государства по экспорту.



Напрямую с нефтерынком связаны миллиардные неприятности Москвы из-за известных событий в Венесуэле. Россия готовится попрощаться с вложенными в Венесуэлу миллиардами.



Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ставят под угрозу выполнение правительством Николаса Мадуро своих обязательств по долгу перед Россией.

Об этом во вторник заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, объем выданных Венесуэле межправительственных займов превышает $3 млрд.

Последний раз этот долг пришлось реструктурировать в ноябре 2017 года, когда график платежей оказался неподъемным для Мадуро, за 6 лет правления которого венесуэльская экономика рухнула на 33%, а 30-миллионная страна оказалась на грани массового голода.



«Проблемы, наверное, будут, - признал Сторчак - Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге.

«Другую оценку трудно дать, невозможно», - цитирует замминистра ТАСС.



По его словам, сейчас у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, а ближайший платеж на сумму $100 млн. должен быть перечислен в марте.

Последний транш на такую сумму поступил из Венесуэлы в сентябре. «Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», - пояснил замглавы Минфина.

Межправительственный долг, впрочем, - лишь верхушка многомиллиардного айсберга российских инвестиций в Венесуэлу, которая, по словам президента Владимира Путина, помогает усилиям России в строительстве многополярного мира.

По оценке Reuters, в общей сложности с 2006 года Москва вложила в латиноамериканскую страну $17 млрд.

Около $3,5 млрд займов Венесуэле держит на балансе «Роснефть», напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: это сделки по предоплате поставок венесуэльской нефти, де-факто займы под залог будущей добычи PDVSA.

В результате санкций США, отрезавших венесуэльскую компанию от возможности экспорта нефти в Штаты, «Роснефть» рискует потерять всю сумму, говорит Ващенко.



Еще $150 млн. инвестировал в Венесуэлу Газпромбанк: кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.

Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», говорил на прошлой неделе ТАСС источник, близкий к банку.



Китай отказался финансировать новый мегапроект «Газпрома» за $14 млрд.



Попытки российских чиновников достучаться до китайских инвесторов, чтобы с их помощью развернуть экономику на Восток и преодолеть санкции Запада, продолжают терпеть неудачи пятый год подряд.

Новым «холодным душем» обернулись переговоры о привлечении китайского кредита на строительство крупнейшего в России завода по переработке газа в Амурской области.

Амурский ГПЗ, который «Газпром» планирует запустить в 2021 году, рассчитывали оплатить за счет проектного финансирования от китайского China Development Bank. Он должен был выделить 70% стоимости проекта, которую «Газпром» оценивает в 14 млрд долларов.

Но договориться с банком, который управляется кабинетом министров КНР и находится прямом подчинении у Госсовета - высшего органа власти Китая, - не удалось. Об этом рассказал в кулуарах Европейской газовой конференции в Вене глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.

«Газпром» рассчитывал, что соглашение будет подписано в конце прошлого года. Но к ноябрю стало ясно, что обсуждение зашло в тупик. Китайцы «очень тугие переговорщики», жаловался Иванников: они «видят риски там, где даже европейцы не видят».

Достраивать ГПЗ, где уже проведено четверть всех работ, «Газпром» планирует за счет бридж-кредита сроком на 2 года.

Но такие займы, как правило, дороже, чем проектное финансирование. И кроме того, это решение временное - в любом случае придется искать ему замену в виде долгосрочного кредита или выпуска облигаций, отмечает гендиректор УК «Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев.

Привлечь китайские напрямую будет сложно: производство КНР завязано на экономику США, и Пекин не будет открыто делать ничего, что спровоцирует новые шаги американцев в отношении китайских компаний, пошлин или санкций, рассуждает Лосев.

Впрочем, возможен сценарий, аналогичный сделкам «Роснефти», считает он. Компания, напомним, де-факто заложила Китаю еще не добытую нефть, чтобы получить предоплату по контрактам на погашение внешнего долга, и с тех пор «расплачивается» физическими поставкам со скидкой к рыночной цене до 5 долларов за баррель.

«Газпром», по словам Иванникова, попробует договориться с банками ЕС, однако пока гарантии европейских экспортных агентств удалось получить лишь на половину от требуемой суммы - $7 млрд.



Амурский ГПЗ стал уже вторым мегапроектом «Газпрома», отвергнутым китайскими инвесторами. В 2015 году, напомним, Пекин отказался участвовать в финансировании в газопровода «Сила Сибири», предоставив российской компании возможность самостоятельно оплатить укладку 2 тысяч километров труб, по которым, согласно проекту, с начала 2020х в Китай будет поставлять 38 млрд кубометров газа в год.



Спустя два года, напомним, китайской CEFC решили продать 14,16% акций «Роснефти», но государственный China Development Bank отказался кредитовать сделку, а позднее гендиректор компании Йе Янминь был арестован по подозрению в экономических преступления.

Позднее китайцам предложили проект высокоскоростной ж/д-магистрали «Пекин-Берлин» за 10 триллионов рублей, которая, по идее чиновников, должна была статью частью «шелкового пути» в Европу. Но China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта, летом прошлого года отвергла его как нерентабельный.



Наконец, в конце прошлого года Китай отказался от межправительственного соглашение о дедолларизации торговли с Россией, несмотря на то, что российский ЦБ к этому моменту перевел почти 15% резервов в китайский юань и распродал долларовые активы.

Отказываясь от новых вложений, китайские инвесторы одновременно стремительно забирают старые: по данным ЦБ, с 2014 года общий объем прямых инвестиций из Китая в Россию рухнул почти на треть - с 4,542 до $3,184 млрд.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть продолжают расти в среду утром на фоне опасений перебоев в поставках сырья из Венесуэлы.Фьючерсы на нефть во вторник выросли.Цены на нефть во вторник выросли, получив поддержку со стороны решения казначейства США ввести санкции на венесуэльскую государственную нефтяную компанию.В понедельник цены снизились до минимума за две недели, снижение было наиболее сильным с начала года, перед восстановлением после закрытия.Запасы нефти в США за неделю выросли на 1 млн. баррелей сообщил API после пересмотра.Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1 млн. баррелей, сообщил пресс-секретарь Американского института нефти (API). Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения с 443,6 до 444,6 млн баррелей.Следовательно, согласно данным API, за неделю до 25 января в баррелях:запасы сырой нефти: +1 млн.;запасы в Кушинге: -0,682 млн.;запасы бензина: +2,15 млн.;запасы дистиллятов: +0,211 млн.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в среду 30 января в 17.30 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +3,15 млн.;запасы бензина: +2,8 млн.;запасы дистиллятов: -1,1 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +0,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Котировки WTI утром в среду прибавили в цене 0,45% до $53,55 за баррель. Сорт Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $61,70 за баррель.Европа отказывается от венесуэльской нефти вслед за США.Решение правительства США об обширных санкциях в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы, по существу, выглядит как запрет на поставки нефти этой латиноамериканской страны не только в США но и, возможно, по всему миру.Администрация Трампа ввела санкции против Petroleos de Venezuela SA и центробанка страны в понедельник, усиливая давление на президента Николаса Мадуро после того, как США признали временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.PDVSA попадает в так называемый SDN-список - это означает, что гражданам США в целом запрещается вести с ней дела. Включение в данный перечень является мощным инструментом, который может ограничить торговлю венесуэльской нефтью далеко за пределами США.Последними компаниями, попавшими в SDN-списки, были фирмы, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, включая ОК «Русал». Решение о санкциях против них взбудоражило глобальные рынки металлов в прошлом году, поскольку покупатели и трейдинговые компании в США и других странах прекратили операции с алюминиевым гигантом. Министерство финансов США отменило ограничения в отношении трех компаний, связанных с Дерипаской, на этих выходных.«Когда компания попадает в SDN-список Министерства финансов США, большинство международных банков прекращают с ней работать, - говорит аналитик Hedgeye Risk Management по энергетической политике Джо МакМонигл, в прошлом занимавший высокий пост в Министерстве энергетики США. - Поэтому хотя нынешнее решение касается операций PDVSA с лицами из США, нефтяные санкции имеют гораздо более широкую сферу действия».Некоторые европейские нефтетрейдеры временно прекратили работать с PDVSA, пока их юристы изучают, возможно ли неамериканским компаниям продолжать покупать венесуэльскую нефть, не нарушая при этом санкции, сообщили источники, знакомые с ситуацией, попросившие об анонимности при обсуждении внутренних вопросов.«Другие западные страны, скорее всего, тоже присоединятся к санкциям, - говорит Оливье Жакоб, управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH. - Китай и Индия, возможно, продолжат покупать сырую нефть у Венесуэлы, но, по нашему мнению, страна может превратиться в новую Ливию, поскольку нефтяным предприятиям будет все труднее и труднее работать».Советник США по национальной безопасности Джон Болтон сказал журналистам в понедельник, что санкции сократят экспортную выручку Венесуэлы на $11 миллиардов в течение ближайшего года. Неясно, имел ли он в виду только прямое влияние ограничений на импорт США.Любое сокращение закупок со стороны США может дать возможность Китаю и Индии, второму и третьему по величине покупателям венесуэльской нефти, закупать больше относительно дешевого сырья, нежелательного для других стран.США в прошлом вводили санкции против многих представителей PDVSA, но, приняв решение об ограничениях в отношении всей компании, они, по сути, лишают американские нефтеперерабатывающие заводы возможности покупать венесуэльскую нефть по истечении 29 марта переходного периода, предусмотренного для сворачивания операций с компанией.Citgo Petroleum, базирующейся в Хьюстоне дочерней компании PDVSA по переработке и маркетингу, разрешено продолжить работу, но она не сможет перечислять средства режиму Мадуро. Выручка Citgo должна оставаться на заблокированных счетах в США, сообщило Министерство финансов.Американским компаниям также запрещено поставлять в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления производимой в стране тяжелой нефти, что еще больше ограничит возможности государства по экспорту.Напрямую с нефтерынком связаны миллиардные неприятности Москвы из-за известных событий в Венесуэле. Россия готовится попрощаться с вложенными в Венесуэлу миллиардами.Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ставят под угрозу выполнение правительством Николаса Мадуро своих обязательств по долгу перед Россией.Об этом во вторник заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, объем выданных Венесуэле межправительственных займов превышает $3 млрд.Последний раз этот долг пришлось реструктурировать в ноябре 2017 года, когда график платежей оказался неподъемным для Мадуро, за 6 лет правления которого венесуэльская экономика рухнула на 33%, а 30-миллионная страна оказалась на грани массового голода.«Проблемы, наверное, будут, - признал Сторчак - Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге.«Другую оценку трудно дать, невозможно», - цитирует замминистра ТАСС.По его словам, сейчас у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, а ближайший платеж на сумму $100 млн. должен быть перечислен в марте.Последний транш на такую сумму поступил из Венесуэлы в сентябре. «Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», - пояснил замглавы Минфина.Межправительственный долг, впрочем, - лишь верхушка многомиллиардного айсберга российских инвестиций в Венесуэлу, которая, по словам президента Владимира Путина, помогает усилиям России в строительстве многополярного мира.По оценке Reuters, в общей сложности с 2006 года Москва вложила в латиноамериканскую страну $17 млрд.Около $3,5 млрд займов Венесуэле держит на балансе «Роснефть», напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: это сделки по предоплате поставок венесуэльской нефти, де-факто займы под залог будущей добычи PDVSA.В результате санкций США, отрезавших венесуэльскую компанию от возможности экспорта нефти в Штаты, «Роснефть» рискует потерять всю сумму, говорит Ващенко.Еще $150 млн. инвестировал в Венесуэлу Газпромбанк: кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», говорил на прошлой неделе ТАСС источник, близкий к банку.Китай отказался финансировать новый мегапроект «Газпрома» за $14 млрд.Попытки российских чиновников достучаться до китайских инвесторов, чтобы с их помощью развернуть экономику на Восток и преодолеть санкции Запада, продолжают терпеть неудачи пятый год подряд.Новым «холодным душем» обернулись переговоры о привлечении китайского кредита на строительство крупнейшего в России завода по переработке газа в Амурской области.Амурский ГПЗ, который «Газпром» планирует запустить в 2021 году, рассчитывали оплатить за счет проектного финансирования от китайского China Development Bank. Он должен был выделить 70% стоимости проекта, которую «Газпром» оценивает в 14 млрд долларов.Но договориться с банком, который управляется кабинетом министров КНР и находится прямом подчинении у Госсовета - высшего органа власти Китая, - не удалось. Об этом рассказал в кулуарах Европейской газовой конференции в Вене глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.«Газпром» рассчитывал, что соглашение будет подписано в конце прошлого года. Но к ноябрю стало ясно, что обсуждение зашло в тупик. Китайцы «очень тугие переговорщики», жаловался Иванников: они «видят риски там, где даже европейцы не видят».Достраивать ГПЗ, где уже проведено четверть всех работ, «Газпром» планирует за счет бридж-кредита сроком на 2 года.Но такие займы, как правило, дороже, чем проектное финансирование. И кроме того, это решение временное - в любом случае придется искать ему замену в виде долгосрочного кредита или выпуска облигаций, отмечает гендиректор УК «Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев.Привлечь китайские напрямую будет сложно: производство КНР завязано на экономику США, и Пекин не будет открыто делать ничего, что спровоцирует новые шаги американцев в отношении китайских компаний, пошлин или санкций, рассуждает Лосев.Впрочем, возможен сценарий, аналогичный сделкам «Роснефти», считает он. Компания, напомним, де-факто заложила Китаю еще не добытую нефть, чтобы получить предоплату по контрактам на погашение внешнего долга, и с тех пор «расплачивается» физическими поставкам со скидкой к рыночной цене до 5 долларов за баррель.«Газпром», по словам Иванникова, попробует договориться с банками ЕС, однако пока гарантии европейских экспортных агентств удалось получить лишь на половину от требуемой суммы - $7 млрд.Амурский ГПЗ стал уже вторым мегапроектом «Газпрома», отвергнутым китайскими инвесторами. В 2015 году, напомним, Пекин отказался участвовать в финансировании в газопровода «Сила Сибири», предоставив российской компании возможность самостоятельно оплатить укладку 2 тысяч километров труб, по которым, согласно проекту, с начала 2020х в Китай будет поставлять 38 млрд кубометров газа в год.Спустя два года, напомним, китайской CEFC решили продать 14,16% акций «Роснефти», но государственный China Development Bank отказался кредитовать сделку, а позднее гендиректор компании Йе Янминь был арестован по подозрению в экономических преступления.Позднее китайцам предложили проект высокоскоростной ж/д-магистрали «Пекин-Берлин» за 10 триллионов рублей, которая, по идее чиновников, должна была статью частью «шелкового пути» в Европу. Но China Railway Eryuan Engineering Group, проанализировав финансовые и технические условия проекта, летом прошлого года отвергла его как нерентабельный.Наконец, в конце прошлого года Китай отказался от межправительственного соглашение о дедолларизации торговли с Россией, несмотря на то, что российский ЦБ к этому моменту перевел почти 15% резервов в китайский юань и распродал долларовые активы.Отказываясь от новых вложений, китайские инвесторы одновременно стремительно забирают старые: по данным ЦБ, с 2014 года общий объем прямых инвестиций из Китая в Россию рухнул почти на треть - с 4,542 до $3,184 млрд.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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