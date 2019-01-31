RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги:Энергетика 31.01.19

Итоги:Энергетика 31.01.19
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:49

Итоги:Энергетика 31.01.19

Нефть в среду получила поддержку.
Фьючерсы на нефть выросли в среду, поскольку недельные запасы нефти в США выросли меньше, чем ожидалось, а санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы подняли цены в США до самого высокого уровня за последние два месяца.

Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на $0,92 и составили $54,23 за баррель.
На торгах в Европе нефть также немного подорожала.

В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent увеличилась на $0,33 до $61,65 за баррель.

Ранее на этой неделе США санкционировали венесуэльскую PDVSA.

График изменения запасов нефти в США.

Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 25 января, показали следующие изменения:

Запасы сырой нефти: +0,919 млн. баррелей прогноз: +3,150 млн. баррелей неделей ранее: +7,970 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: -0,145 млн. баррелей неделей ранее: -0,190 млн. баррелей
Запасы бензина: -2,235 млн. баррелей прогноз: +2,800 млн. баррелей неделей ранее: +4,050 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -1,122 млн. баррелей прогноз: -1,100 млн. баррелей неделей ранее: -0,617 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: -2,80% прогноз: -0,85% неделей ранее: -1,70%
Добыча нефти в США: без изменений, 11,9 млн. баррелей в день
Стратегический резерв нефти: без изменений, 649,139 млн. баррелей
Импорт нефти в США: + 1,108 млн. баррелей в день до 8,083 млн. баррелей в день
Потребление нефти в США: - 0,586 млн. баррелей в день до 16,463 млн. баррелей в день.

Вышедшие 30-го официальные данные Минэнерго вызвали дальнейший рост цен с потенциалом тестирования восьминедельных максимумов. Данные, опубликованные накануне Американским институтом нефти, показали рост запасов сырой нефти на 1,00 млн. баррелей.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70472
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4532 раз.
Подякували: 8243 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 30.01.19
дядя Caша » Сер 30 січ, 2019 13:14
0 161
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:14
дядя Caша
Итоги: Энергетика 29.01.19
дядя Caша » Вів 29 січ, 2019 13:30
0 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 13:30
дядя Caша
Итоги: Энергетика 28.01.19
дядя Caша » Пон 28 січ, 2019 13:17
0 274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 13:17
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21912)
31.01.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.