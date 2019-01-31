Итоги:Энергетика 31.01.19

Фьючерсы на нефть выросли в среду, поскольку недельные запасы нефти в США выросли меньше, чем ожидалось, а санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы подняли цены в США до самого высокого уровня за последние два месяца.
Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на $0,92 и составили $54,23 за баррель.
На торгах в Европе нефть также немного подорожала.
В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent увеличилась на $0,33 до $61,65 за баррель.
Ранее на этой неделе США санкционировали венесуэльскую PDVSA.
График изменения запасов нефти в США.
Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 25 января, показали следующие изменения:
Запасы сырой нефти: +0,919 млн. баррелей прогноз: +3,150 млн. баррелей неделей ранее: +7,970 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: -0,145 млн. баррелей неделей ранее: -0,190 млн. баррелей
Запасы бензина: -2,235 млн. баррелей прогноз: +2,800 млн. баррелей неделей ранее: +4,050 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -1,122 млн. баррелей прогноз: -1,100 млн. баррелей неделей ранее: -0,617 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: -2,80% прогноз: -0,85% неделей ранее: -1,70%
Добыча нефти в США: без изменений, 11,9 млн. баррелей в день
Стратегический резерв нефти: без изменений, 649,139 млн. баррелей
Импорт нефти в США: + 1,108 млн. баррелей в день до 8,083 млн. баррелей в день
Потребление нефти в США: - 0,586 млн. баррелей в день до 16,463 млн. баррелей в день.
Вышедшие 30-го официальные данные Минэнерго вызвали дальнейший рост цен с потенциалом тестирования восьминедельных максимумов. Данные, опубликованные накануне Американским институтом нефти, показали рост запасов сырой нефти на 1,00 млн. баррелей.
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