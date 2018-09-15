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Число мільярдерів збільшилось удвічі, а кожні два дні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх десяти років мільярдерів у світі стало удвічі більше – 2208 осіб, це максимальний показник в історії людства.
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