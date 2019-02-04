Порошенко розповів про Україну через 5 років

Додано: Чет 14 лют, 2019 22:09

ruvex написав: budivelnik написав: А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.

Тому

Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...



Так що

Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця

А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій

Для довідки

У Польщі - 30 м2 на особу

У Німеччині - 35 м2 на особу. А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.ТомуЯкщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...Так щоСубсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканцяА не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидійДля довідкиУ Польщі - 30 м2 на особуУ Німеччині - 35 м2 на особу. Причем здесь норма в 21 м на человека?

Норма на каждую услугу своя, на электрику в квт, на тепло своя в Гкал, на ЖЕК своя, на мусор и на газ на человека.

Разберитесь в предмете и не пишите бред, про продажу квартир и прочую чушь Ревенской методички. Может еще купить коробку от холодильника, потому как правительство которому поклоняетесь даже не удосужилось принять в расходы прожиточного минимума коммунальные платежи, иначе и не нужна была бы коррупционная субсидия.



Был приведен конкретный пример 37,5 однушка у родственницы. Причем здесь норма в 21 м на человека?Норма на каждую услугу своя, на электрику в квт, на тепло своя в Гкал, на ЖЕК своя, на мусор и на газ на человека.Разберитесь в предмете и не пишите бред, про продажу квартир и прочую чушь Ревенской методички. Может еще купить коробку от холодильника, потому как правительство которому поклоняетесь даже не удосужилось принять в расходы прожиточного минимума коммунальные платежи, иначе и не нужна была бы коррупционная субсидия.Был приведен конкретный пример 37,5 однушка у родственницы.

Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми...Спрощено для вас1 Так як в Україні середня забезпеченість житлом становить 21 м2 на особу - то субсидії встановлюються з розрахунку 21 м2 на особу2 Електрика, вода, газ для приготування їжі - має нормативи на особуОпалення - привязане до м2 житла3 Таким чиномВаша родичка проживаючи в 37,5 м2 сама, отримує субсидії по опаленню виходячи з 21 м2 , а все що більше 21 м2 ( 16,5 м2) оплачує в повному обсязі, тому за 21 м2 вона виплачує максимум 500 грн , а за надлишкові 16,5 м5 - оплачує в повному обсязі4 Така ситуація хоча й відносно не правильна ( бо 37м2 на особу не назвеш шиком), але соціально справедлива по відношенню наприклад до тих , хто проживає наприклад два працюючих і двоє дітей в 25 м2 , але при цьому також не має субсидії , бо якщо скласти їх зарплати то вони 10% від них оплачують комуналку в повному обсязі5 Так щоб Ви розумілиСубсидії виплачує не Держава , а ті хто купує так як я весь обєм газу без субсидій.При цьому 50% коштів оплачених мною за газ - йдуть на субсидії.Таким чином в мене до Вас питанняа - моя сім'я 4 осіб ( я,дружина і двоє дітей , одна в інституті,друга в школі )б - на особу в моїй сім'ї 140м2 або 35 м2 на особу ( стільки ж скільки і у вашої родички)в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родичкиг - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяцьЧому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ?Для бафетаДля того щоб добре жити - треба добре працюватиНе можете працювати тут і вважаєте свою працю недооціненою- ніхто не заважає Вам перевірити наскільки ваша праця недооцінена продаючи її за кордоном.