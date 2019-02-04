Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:19
budivelnik написав:
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
Верну ка долг "дурилкой картонной".
Коммуналка в Украине в разрезе одного только ЦО с января 2019 года для однушки по региону 1600-1700 грн (35-40 м), трешки 2800-3000 (65-70м) согласно платежек, при зарплате бюджетников 4300-5200 грн и отсутсвии для оф. устроенных работников такого уровня субсидии. Перемогаздобулы.
Польша уже бы горела под ногами правительства.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:16
ruvex написав: budivelnik написав:
3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
Верну ка долг "дурилкой картонной".
Коммуналка в Украине в разрезе одного только ЦО с января 2019 года для однушки по региону 1600-1700 грн (35-40 м), трешки 2800-3000 (65-70м) согласно платежек, при зарплате бюджетников 4300-5200 грн и отсутсвии для оф. устроенных работников такого уровня субсидии. Перемогаздобулы.
Польша уже бы горела под ногами правительства.
Не знаю що і кому ви вернули
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 14 лют, 2019 20:25
budivelnik написав:
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
Не нужно мне пересказывать бредней Ревы про 15% от дохода.
Проконсультируйтесь в отделе субсидий в первую очередь о нормах
, факторах влияющих на само рассмотрение, чтобы не писать здесь чушь.
При реальном доходе в 4750 грн, на однушку начислена общая субсидия в размере 114 грн на все коммун. организации. Оплата за отопление 1640, ЖЕК 270, газ 85 грн (10 куб), электр 170 грн. и .т.д. Помочь подсчитать какова разница?
К тому же, если раньше это скрывалось под видом "местный бюджет оплатит разницу между субсидией + обязательный платеж и насчитанным", но этого не происходило, то сейчас в платежках за тепло прямым текстом написано "До уваги абонентів які отримують субсидію!! Згідно положень про порядок призначення житл. субсидій, затв. пост. КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами), субсідія надається на соц. норму опалення. Якщо вартість тепла за місяц більше за норму, вказану в субс. листку, Вам необхідно оплачувати різницю між фактичним нарахуванням та призначеною субсидією на послугу
".
Остались вопросы? Вперед в отдел субсидирования. А байки тут травить не стоит.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:06
ruvex написав: budivelnik написав:
Але при доході в 5000 грн - максимальний платіж за комуналку в Україні буде становити 500-700 грн
Не нужно мне пересказывать бредней Ревы про 15% от дохода.
Проконсультируйтесь в отделе субсидий в первую очередь о нормах
, факторах влияющих на само рассмотрение, чтобы не писать здесь чушь.
При реальном доходе в 4750 грн, на однушку начислена общая субсидия в размере 114 грн на все коммун. организации. Оплата за отопление 1640, ЖЕК 270, газ 85 грн (10 куб), электр 170 грн. и .т.д. Помочь подсчитать какова разница?
К тому же, если раньше это скрывалось под видом "местный бюджет оплатит разницу между субсидией + обязательный платеж и насчитанным", но этого не происходило, то сейчас в платежках за тепло прямым текстом написано "До уваги абонентів які отримують субсидію!! Згідно положень про порядок призначення житл. субсидій, затв. пост. КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами), субсідія надається на соц. норму опалення. Якщо вартість тепла за місяц більше за норму, вказану в субс. листку, Вам необхідно оплачувати різницю між фактичним нарахуванням та призначеною субсидією на послугу
".
Остались вопросы? Вперед в отдел субсидирования. А байки тут травить не стоит.
А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.
Тому
Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...
Так що
Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця
А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій
Для довідки
У Польщі - 30 м2 на особу
У Німеччині - 35 м2 на особу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:07
budivelnik написав:
А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.
Тому
Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...
Так що
Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця
А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій
Для довідки
У Польщі - 30 м2 на особу
У Німеччині - 35 м2 на особу.
Причем здесь норма в 21 м на человека?
Норма на каждую услугу своя, на электрику в квт, на тепло своя в Гкал, на ЖЕК своя, на мусор и на газ на человека.
Разберитесь в предмете и не пишите бред, про продажу квартир и прочую чушь Ревенской методички. Может еще купить коробку от холодильника, потому как правительство которому поклоняетесь даже не удосужилось принять в расходы прожиточного минимума коммунальные платежи, иначе и не нужна была бы коррупционная субсидия.
Был приведен конкретный пример 37,5 однушка у родственницы.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 14 лют, 2019 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:10
phantom_systems написав: lapay написав: phantom_systems написав:
Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.
Точно, не треба списувати на когось своє небажання робити польські реформи, в тому числі і платити ринкову ціну за енергію.
А что, в стране уже есть конкурентный рынок энергии с прозрачными тарифами, в котором каждый потребитель может выбирать поставщика? Или за 5 лет супер-реформ до этого просто не дошли руки?
"Ці руки так крали, що ні до чого більш не дійшли" (перефраз известной реплики ющенко).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:24
budivelnik написав:
у нас за рахунок субсидій виживати
легше
может украинцам хочется жить, а не выживать?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:09
ruvex написав: budivelnik написав:
А норма виходить з наявності 21 м2 на людину.
Тому
Якщо у Вас 80 м2 на 1 людину - то продавайте їх якщо не в стані використовувати , отримуйте доплату в 0,5 млн , кладіть її на депо і отримуючи 10000 грн/місяць від депо - мирно живіть в однокімнатній будучи в 3 рази багатшим ніж зараз...
Так що
Субсидія - допомога тим хто не може звести кінці з кінцями і має середню по Україні площу на мешканця
А не для тих в кого у власності по 50-100 м2 на особу і вони ще й заявляють що бідні і потребують субсидій
Для довідки
У Польщі - 30 м2 на особу
У Німеччині - 35 м2 на особу.
Причем здесь норма в 21 м на человека?
Норма на каждую услугу своя, на электрику в квт, на тепло своя в Гкал, на ЖЕК своя, на мусор и на газ на человека.
Разберитесь в предмете и не пишите бред, про продажу квартир и прочую чушь Ревенской методички. Может еще купить коробку от холодильника, потому как правительство которому поклоняетесь даже не удосужилось принять в расходы прожиточного минимума коммунальные платежи, иначе и не нужна была бы коррупционная субсидия.
Был приведен конкретный пример 37,5 однушка у родственницы.
Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми...
Спрощено для вас
1 Так як в Україні середня забезпеченість житлом становить 21 м2 на особу - то субсидії встановлюються з розрахунку 21 м2 на особу
2 Електрика, вода, газ для приготування їжі - має нормативи на особу
Опалення - привязане до м2 житла
3 Таким чином
Ваша родичка проживаючи в 37,5 м2 сама, отримує субсидії по опаленню виходячи з 21 м2 , а все що більше 21 м2 ( 16,5 м2) оплачує в повному обсязі, тому за 21 м2 вона виплачує максимум 500 грн , а за надлишкові 16,5 м5 - оплачує в повному обсязі
4 Така ситуація хоча й відносно не правильна ( бо 37м2 на особу не назвеш шиком), але соціально справедлива по відношенню наприклад до тих , хто проживає наприклад два працюючих і двоє дітей в 25 м2 , але при цьому також не має субсидії , бо якщо скласти їх зарплати то вони 10% від них оплачують комуналку в повному обсязі
5 Так щоб Ви розуміли
Субсидії виплачує не Держава , а ті хто купує так як я весь обєм газу без субсидій.
При цьому 50% коштів оплачених мною за газ - йдуть на субсидії.
Таким чином в мене до Вас питання
а - моя сім'я 4 осіб ( я,дружина і двоє дітей , одна в інституті,друга в школі )
б - на особу в моїй сім'ї 140м2 або 35 м2 на особу ( стільки ж скільки і у вашої родички)
в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родички
г - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяць
Чому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ?
Для бафета
Для того щоб добре жити - треба добре працювати
Не можете працювати тут і вважаєте свою працю недооціненою- ніхто не заважає Вам перевірити наскільки ваша праця недооцінена продаючи її за кордоном.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:32
Пусть рева в дупу засунет свои субсидии, а правительство тарифы. В этом году приходится помогать родителям. Какие бы тут цифры не приводили, факт фактом. Заплатил 2050 отопления за свою и 2450 старикам. Сумма коммунальных сравнялась с суммарной пенсией. Какая там у нас зарплата в регионах.. 5000-6000
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:06
budivelnik написав:
Я інженер-будівельник...
1 Так як в Україні середня забезпеченість житлом становить 21 м2 на особу - то субсидії встановлюються з розрахунку 21 м2 на особу
в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родички
г - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяць
Чому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ?
Да, хоть летчик-испытатель.
1. Социальная норма жилья для предоставления субсидий в 2019 году
13,65 м2 на человека + 35,22 м2 на семью
в,г - От ваших 20к - 2400 грн. (вся коммуналка), это даже не 15%. А от 4750 - 1600 (только ЦО) это уже 35%. Сложно, не понятно?
Установленные прожиточный, минимальная зп абсолютно не учитывают коммунальные тарифы, но все, что выше этих значений минимализма и убожества в стране (без возможности экономии, как для ЦО), это уже проблемы самого гражданина. Сложно уловить связь? Перемогаздобули? Тогда и говорить не о чем.
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