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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4693469446954696

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:16

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.

C ВФЯ понятно - он вел политику 2х стульев, а По и Зе что грозит? Все выпоняют. Это нам грозят - новые налоги, депопуляция, долги и война.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:19

  di2gard написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.

C ВФЯ понятно - он вел не ту политику, а По и Зе что грозит? Все выпоняют. Это нам грозят - новые налоги, депопуляция, долги и война.

Не знаю. що вони "виполняють", але не очікування виборців.
По "пака-пака" вже більше року.
Зе рейтинг пішов в піке. На місцевих виборах вангують слугам 30%, побачим, може бути і менше, якщо Долярчики прозріють.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:23

в порівнянні із тією процедурою купівлі-продажу, яка є до сьогодні, нова процедура включає в себе два нових зобов’язання: звернення до ріелтора та внесення до Єдиної бази. І одне і друге — платне, і одне і друге – обов’язкове. Вартість послуг законотворці не прописали, а от вартість штрафу за те, що громадянин вирішив самостійно розпорядитись своїм майном складає кілька десятків гривень.
https://minfin.com.ua/blogs/tokarevich/146638/

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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:43

  flyman написав:По "пака-пака" вже більше року.

И что По-посадили? Или в Ростов сбежал?
- Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю".
А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:00

  di2gard написав:
  flyman написав:По "пака-пака" вже більше року.

И что По-посадили? Или в Ростов сбежал?
- Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю".
А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.

Такі задачі з оптимізації вирішуються методом перебору.
От тільки питання, чи вистачить ресурсу на достатню кількість спроб.

Я Зе все ж даю плюс у порівнянні із всіма попередніми Президентами, хоча би тому, що він слідкує за рейтингами (принаймні в такий спосіб діє зворотній зв"язок із суспільством), що зменшує кількість зашкварних рішень (або їх виправляє).
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что скажете о жемчужене 38? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:54

Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.

С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков.
Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.

Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с усыханием первых и отростанием вторых, но не суть.

Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды.
Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.

А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.

А так же вся та логистическая радость описанная в предыдущем посте. Как щас вижу паромные переправы, монорельсы, платный грузовой мост и расширение железнодорожного шоссе с туннелями сразу на Лесю(и Лепсе)))
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отакие Дубаи-Шмумбаи



  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 09 лип, 2020 01:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:05

  Corpocrator написав:Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.

С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков.
Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.

Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с умыханием первых и отростанием вторых, но не суть.

Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды.
Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.

А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.

Отакие Дубаи-Шмумбаи

  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.

дЫк, Мхітарян почав примазуватися до кийовського "Дубай", а в Ніконова уже попередні і ціленаправлені погляди на Теличку, там ще Хмельницький намалюється, а пересічному радник Бахматов віщає про чудовий проект "Сіті" для Кийова,
... а із виносом промки, які проблеми? Ніконов із Космосом молодшим на Комфорт Тауні просто пенделями промкі маршрут задали, якби :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:36

  airmax78 написав:Двор там... Двор нормальных людей. Я думал: зачем огромная террасса во двор? Оказалось, что террасса во двор это офигенно.
Зображення

Двор как двор. У нас тут в любом неохруще "па 1500" практически такой же. Только закрыто как-то со всех сторон. Нужны просветы между домами.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 06:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Какая рокета.
Тут как бы заколоченных окон не было, как в Донецке.
чем больше заколоченных окон в разных Донецках тем выше ракета в Киеве. Не все ж в Швейцарию на пмж едут.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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