Додано: Вів 14 гру, 2021 23:08

Думал,что только во Львове такое дно, да еще и по 800 дол. квадрат на нулевом :Оказалось, что Киев пробил дно.Посмотрел материал о пятерке непригодных для жизни киевских ЖК,для жизни человека имелось ввиду:И заинтересовался почем киевское дно.Оказалось совсем не дешево,сравнимо с многими европейскими столицами.Итак:1."Патриотика" -....."Более тридцати панельных многоэтажек (20-26 этажей) скопились на Левом берегу неподалеку от Южного моста.Комплекс вгоняет меня в тоску и уныние. Эти дома ассоциируются у меня с зарослями бетонных джунглей, среди которых дует «мусорный ветер» и вокруг которых вьется «дым из трубы»:)Количество домов и квартир: 33 дома и более 9 тыс. квартир."......Цена: около 1500 голый бетон, 1800- ремонт по украински.Застройщик банк Аркада.Иных уж нет,а те далече, а помойка, в которой предлагают жить осталась.Причем еще на этапе от застройщика пишут,что было 800.Кто блин покупал эту мерзость?Ладно если для себя, а если жена и детишки ?Руки ,подписывавшие договора купли-продажи даже по 800 - просто надо отрывать2.«Эврика» - ...."Те же панельные высотки, правда, слегка «разбавленные» монолитно-каркасными зданиями. Те же приглушенные краски фасадов, те же открытые балконы… Те же ветра между домами и соседские окна напротив…У меня сложилось впечатление, что архитектор, разрабатывавший концепцию этого комплекса и расставлявший на участке застройки здания, подумал: «Эврика! Я придумал как поместить на участке застройки максимальное число квартир!» Вот так и появилось у этого проекта имя:)"8,5 тыс. квартир.......Цена за объекты с ремонтом, переночевать в которых можнто только основательно приняв на грудь - 2200 дол.900 дол. раньше этот чмошный ЖК стоил,что также для такого дерьма фантастически дорого.3.ЖК «Урбан-Парк»-...."25-этажные прямоугольные высотки смогут похвастать панорамным остеклением фасадов — окон и балконов.затрудняюсь понять мотивы, которыми руководствовался архитектор проекта, предусмотрев панорамные окна в домах, расположенных на не очень большом расстоянии параллельно друг дружке:)Ну и, наконец, еще одно «требование» моего анти-рейтинга — максимальная плотность населения на квадратный метр застраиваемой площади — здесь тоже успешно выполнено. На участке площадью 14 га расположится десять 25-этажных домов в которых разместится около 3 тыс. квартир. При этом на этаже будет располагаться по 12 квартир."....1100 "оно" сейчас котируется на рынке.Возле метро Лесная.800 оно стоило от застройщика."Халявная" как на теперь цена может объясняется тем,что там на километры все пропитано химией от Радикала.Ртуть - говорят полезна для здоровья .4.ЖК «Оранж Сити» - "Вместо деревьев у подножья Багриновой горы вырастут 26-этажки веселенькой расцветки — «фамильного» оранжевого, синего и зеленого. Такое буйство красок, конечно, неплохо выглядит на рендерах, но в быту, как мне кажется, может утомлять. Плюс открытые балконы практически гарантируют повышение градуса креативности за счет использования всех возможных стилей балконного остекления.При этом далеко не у всех будущих жильцов будут «отдыхать глаза», созерцая зеленое «море». Архитекторы постарались, чтобы максимальное количество жителей комплекса смогло насладиться панорамой окон напротив:)Сами дома построят по монолитно-каркасной технологии — правда, стены (наружные и внутренние) будут из газоблоков. Так что будущим жильцам имеет смысл позаботиться о дополнительной звукоизоляции, если они не хотят не только видеть жизнь соседей, но и слышать ее:)...."Стоимость на старте пишут,что около 600.Сейчас от 1200 до 2100 с ремонтом в стиле "мечта пенсионера".Наверное лучше пропить те бабки,чем такое5.ЖК «Навигатор»...."Три типовых 25-этажных панельных многосекционных дома образуют практически замкнутый квадрат. Посередине которого расположится еще один многосекционный 25-этажный, но уже монолитно-каркасный, дом. Что и говорить, потрясающее планировочное решение, позволяющее «выжать» из участка застройки максимум:)Из-за плотной застройки, не все жители будущего ЖК смогут смотреть из своих окон на солнце. Наверное, думая об инсоляции будущих квартир, проектировщики вдохновлялись ставшей уже классической формулой: «смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». А с другой стороны — чего на это солнце смотреть, только глаза портить:)Зато на относительно небольшом участке в 9 га архитекторам удалось компактно разместить порядка 3 тыс. квартир.Выбирая место для строительства жилых домов, застройщик постарался учесть все составляющие комфортной жизни: близость транспорта (возле ЖК проходит железнодорожная ветка), возможность купить продукты питания (рядом — оптовая база), развлечься (поблизости — Птичий рынок). При этом развитием собственной инфраструктуры ЖК застройщик не озаботился."....Застройщик просил за это 600-700.Ну шо ж, в цивилизованных странах такое взрывают помаленьку.У нас -от 1 тыс.дол. за бетон в аду.Добро пожаловать в ад...."Любит наш народ всякое...."Цены,сравнимые с европейскими.Цены по которым у нас продавалась еще пару недель назад (правда очень быстро ушла) однушка за 72 штуки 38 метровая в районе типа Липки, с плюс минус ремонтом для аренды, в пятиэтажке закрытом комплексе, в окружении очаровательных старинных изделий австро-поляков.Не все там идеально,но таки лучший район города,и центр по сути.И новый.И до Оперного и площади Рынок по старинным улочкам на кофе можно хоть десять раз в день ходить, меньше 1 км.Понимаю,что столичные зарплаты - то шанс в жизни стать миллионером (долларовым).Но на хрен те зарплаты,если так уродовать собственную жизнь.Почему нельзя на левом берегу облагородить немного старый бабушатник арендный за свой счет, но зато за 7 минут метро доставляет на Крещатик?Х.з. почему так.Зачем народу такое.И зачем он за такое дерьмо хоть что то платит.А ведь видел еще и похуже на фото, в киевских полях 25-этажные свечи.Там дно пробито изначально,на этапе проекта.Прошу кидать тапками.Но просто очень сильно впечатлился,что в Киеве за дерьмо начали платить практически европейские деньги.