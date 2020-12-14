Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:rjkz а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея. Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ. Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной. Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив. Сейчас в целом на планете стремная ситуация. В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно. Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
барабашов написав:rjkz а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея. Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ. Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной. Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив. Сейчас в целом на планете стремная ситуация. В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно. Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок исходя из моральных ценностей внутри белого человека с ВО и принципами ХХвека, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут слушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?
барабашов написав:[? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится
Вопрос стоит несколько иначе)) в наше время неплохо бы вообще дожить до 70ти. При этом самому решить свой пенсионный вопрос. В этом плане западным наёмным рабочим проще, +могут сами подкрутить свои пенсионные выплаты. То есть прогнозируемая пенсия.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 22/710246/ Ключова теза - Реальний попит на квартири в новобудовах Києва не перевищує 20%, кажуть опитані ЕП фахівці. На ринку Харкова продажі відсутні. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, Києві та Дніпрі впали на 90%, розповідав забудовник Ігор Райков.