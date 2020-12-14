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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11791117921179311794
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 14:27

  Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом

Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави? :D

Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 16:28

  UA написав:
  Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом

Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави? :D

Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.

Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 16:45

  whois2010 написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом

Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави? :D

Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.

Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.

Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок)
Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?)
У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 16:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  whois2010 написав:
  UA написав:Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави? :D

Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.

Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.

Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок)
Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?)
У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
Так треба читати по конкретній країні ліміти
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 18:10

  whois2010 написав:
  UA написав:Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави? :D

Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.

Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.

В мене немає питання доводити контролюючим органам ЕС походження грошей.
Карусель з родичок жинок на пропускному пункті з 9999 евро за ходку, виглядає найпростішою схемою. Але це вже робота вахтовим методом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, всі фіктивні договори розібьються об довідку з банку про зняття коштів і окремо квитанції валютообмінних операцій.
Хоча якщо по десятці поперевозить то для європейського банку такий договір проканає.

Крипта це скам імхо

По 9999 євро возити, нічого більше не залишається
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А шо такое? Якщо вже й ви втратили оптимізм, то треба йти за пляшкою
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:41

  Бетон написав:
  UA написав:Через крипту в когось є реальний досвід?

Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом

Кажуть що в Дубай без проблем, там це легально
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:9999

"Возив по 9999 без явної на то причини" - точно не звучатиме для банку, як розумне пояснення, походження.
pret
 
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