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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 23:57
Додано: Чет 16 тра, 2024 00:29
за рахунок неї в тебе в підвалі вдень буде світло, відключатимуть тільки вранці і ввечері.
промисловість, яка тимчасово взяла на себе жопу з електроенергією, навряд чи турбує зелена, газова - аби була хоча б якась електроенергія, любою ціною прийдеться організовувати полуавтономне постачання електроенергії або закриватись/переходити тільки на нічні зміни.
це ще до знищення маневрових потужностей і частково перебільшено - "брехня для інвесторів",
проте перевагою зеленої енергетики є її "розподіленість", мільйон дрібних електростанцій майже неможливо знищити, на відміну від трипільскої тес.
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:59
Безкоштовне та 100% рішення по енергетиці.
Відкрити кордони, люди виїдуть.
Тим що залишаться електрики хватить, ще на ескорт закишиться.
Пенсіонери споживають небагато.
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:11
Проще из турбозелёных патриотов создать армию вторжения "Торнадо" и отвоевать не только Энергодар с ЗАЭС, но и ГЭСы на Волге и тамошние АЭС
Жители СевКавказа и Средней Азии наверняка за мзду малую нас поддержат.
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