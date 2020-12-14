RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11795117961179711798
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются

и это самый центр киева

и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
Олежан
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:02

  Олежан написав:в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются

и это самый центр киева

и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)


ТЦК-шники і поліцаї здивовано: "а куди ще витрачати наколядовані гроші?"
Кочевник
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 16.02.17
Подякував: 387 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:04

  Олежан написав:в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются

и это самый центр киева

и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)


Що за здивування?
В травні 2019 - 75% виборців дружненько проголосували за зелених недалеких популістів, за 95-й квартал у владі, за "вайни нє будєт! В має будєм жаріть шашлики в Харьковє!". За те, щоб без бою віддати 20% території і найбільшу в Європі атомну станцію. :mrgreen:
Сподіваюсь, ці 75% задоволені своїм вибором? :mrgreen:
Насміялись???? :mrgreen:

За останні пару тижнів - з форуму зник останній рил-новобудівець.
Зрозумів, нарештів, що в Києві надлишок новобудної нерухомості. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

общался с другом с винницы.
купил зимой 1к в новострое, сделал ремонт и продал. продавал 4 месяца
маржа +10к - типа подработок был(флипинг)


в мае был последний шанс выехать со страны, переписал все имущество на родственников (а его было ооочень много) и уехал в сша...работать дальнобойщиком
Олежан
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:22

  Олежан написав: переписал все имущество на родственников (а его было ооочень много) и уехал в сша...работать дальнобойщиком

Я взагалі - бізнесмен, маю свою справу. А таксую для душі.
Роз'їдуться всі активні, зараз чи одразу після закінчення бойових дій, і залишаться у країні лише 11 млн пенсів та поліцаї.
whois2010
 
Повідомлень: 511
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:56

  Олежан написав:в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются

и это самый центр киева

и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)

Ну це ж дуже тимчасове явище. Рік-два і все повернеться до нормального життя.
airmax78
 
Повідомлень: 42910
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:15

Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция
Олежан
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:41

  Олежан написав:Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция

Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті роки минулого сторічча. Навіть нічого народу не обіцяють, як тоді - землю пізантам, фабрики - рабам. Тупо через тікток, телеграм та корисних ідіотів.
airmax78
 
Повідомлень: 42910
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:43

  airmax78 написав:
  Олежан написав:Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция

Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті минулого сторічча.

Вклад української бидло-їліти в дерибанення ресурсів територій, в знеліюднення місцевої популяції - більший, ніж у московитів з американцями разом взятий.
Нація селюків-колгоспників і дерибанщиків, яка не здатна боротись з корупцією, яка тяготіє до феодального суспільства. Вам в Австрії того не видно, мабуть :mrgreen:
Приїжджайте і вперед! Я вам покажу дорогу до найближчого воєнкомату.
  airmax78 написав:Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві

такий смішний віденський панок))))
Які акценти, ви про що?
Великий дерибан, будівництво доріг і стадіонів продовжується. Навіть на Донбасі. Як же без дерибану))))
Посполитих на фронт, а пани відпочивають на Лазурному березі і звідти керують. :mrgreen: Вони сподіваються, що вони "домовляться з московитими посередині" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:47

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:Арестович, перелогинься
Не будет нормальной жизни где нет законов, где гестапо, нацисты и коррупция

Як кацапам вдалось змістити акценти в українському суспільстві розгоном цієї зради. Вже ворог не в кремлі, а в ТЦК/на Банковій. Від "вірю в ЗСУ" до "беззаконня, гестапо, нацисти, коррупція". Від "путін - хло" до "зеленський після 20.05 - нелегітимний". Навіть краще все вдається ніж у 20-ті минулого сторічча.

Вклад української бидло-їліти в дерибанення ресурсів територій, в знеліюднення місцевої популяції - більший, ніж у московитів з американцями разом взятий.
Нація селюків-колгоспників і дерибанщиків, яка не здатна боротись з корупцією, яка тяготіє до феодального суспільства. Вам в Австрії того не видно, мабуть :mrgreen:
Приїжджайте і вперед! Я вам покажу дорогу до найближчого воєнкомату.

Сподіваюсь в липні побачимось. Не можу вже тут більше. Тягне до дому.
airmax78
 
Повідомлень: 42910
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11795117961179711798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], whois2010, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16582347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 48215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Invest Talk Summit 2024 (6)
23.05.2024 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.