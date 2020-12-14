Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 02:10
Це був випадок де таксист вислуховував "офігенні" політико-економічні історії. Де взагалі хоч якийсь зв'язок між таксі, яке чекати 20хв і податками які ніхто не змінював? Таксі і податки взагалі ніколи не пересікалися
Додано: Суб 25 тра, 2024 03:05
Можно подробности?
Где именно в Майами?
Когда брал?
По нынешним ставкам с платежем 1600 - это или что-то стремное или дал большой даунпеймент.
Почему Майами? там городки есть поменьше и получше.
Вообще, да, 100К с головой хватит на даунпеймент чего-то приемлемого во Флориде.
Даже не квартиры, а дома. Но не в Майами.
Тыщ за 400-450.
Додано: Суб 25 тра, 2024 03:08
В целом - да, надо было вопрос решать до 2022 года.
Но и сейчас можно продать. По доверенности. Реально работает. Доверенность не обязательно должна быть из посольства или консульства.
Не знаю или можно сделать перевод.
Додано: Суб 25 тра, 2024 04:31
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:42
Е-оселя, насправді, ні на що не впливає.
Ціни вторинки падають на 1% щомісячно, якщо за перерахувати на 2 роки.
Первинка - взагалі нікому не цікава, ринок первинки мертвий. Весь Київ заставлений сотнями недобудів з 1991 р.
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:22
Нейронные связи развивать нужно. Гугелом пользоваться, нужен айкью на уровне 30, понимаю.
Гетманцев підтвердив, що Кабмін хоче підвищити податки.
Таксистов мало, потому что работать боятся. Это часть общего плана: с одной стороны, ограничения и запреты, с другой- повышение налогов. И только человек абсолютно далёкий от бизнеса не увидит здесь связи
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:35
Може в мене трохи застаріла інфо, але минулого літа я купував (в підсумку все ж відмовився) нерухомість на заході України. Напівбудинок біля центру містечка мав досить привабливу ціну, але продавався по довіреності. Я запропонував знайти нейтрального нотаріуса і ми прямо в кафе, де домовлялися про угоду, вибрали найближчого нотаріуса по гуглМапс. І він сказав, що обов'язково до довіреності має бути заява-підтвердження від власника не давніша 2х тижнів, яку власник має написати власноруч у нього. При цьому нотаріус від продавця, якого мені запропонували після цього, сказав, що зробить це і без даної заяви. Це мені видалося стрьомним, тому я запитав ще у одного нотаріуса в тому місті, він сказав, що зможе відповісти точніше маючи документи на руках. Але по його відповідям я запідозрив, що він міг би обійти необхідність даної заяви (але на мій страх і ризик). Проте у таких справах для мене важлива 100%-на законність оборудки. Я не схотів оформлювати якось по-сірому та непрозоро, тому відмовився від угоди
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:54
Впливає приблизно так, як особа президента на цю державу)))
Кого тільки не обирали))) і комуніста, і червоного директора, і пасічника, і двічі судимого злодія, і кондитера, і актора - результат все той же: корупція, неосвіченість , деградація і занепад всього:
Хіба що кабаків біля доріг набудували, для нових панів.
За провальну не підготовку до війни, за здачу найбільшої атомної станції - чи будуть судити придурка та його підлеглих?
Якщо ні, то історія знову повториться.
Ця територія може нормально існувати лише під зовнішнім управлінням. На жаль.
До речі, радянського ресурсу залишилось буквально на рік, на два існування цієї держави.
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