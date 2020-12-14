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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12198121991220012201
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:20

За крок до ... переламаних думок©)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:От я думаю, якщо наприклад, людині стукне 50р і в неї є вибір - закинути 200к в бетон і отримувати 1к щомісяця, чи... просто відщипувати від тих 200к щомісяця 1к (+ тих 200к тримати/розкласти частинами по банках в різній валюті і овдп)
Другий варіант дає більше 16р(якщо, навіть, просто тримати гроші під грушею) "безтурботного життя"(😁)
аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем. валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение. Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги. Раскидать по нескольким городам (недвижимость). Так их администрирование может съесть всю прибыль. Окопаться в одном городе хз с какой стороны он будет после войны. после 1й мировой на нашей территории началась гражданская война.
Ну от що ти за людина? :D
Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок! :D
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:25

  Успіх написав:Ну от що ти за людина? :D
Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок! :D


Я как раз за этим сюда и пришел.
Адвокат дьявола.
Мне это и нужно. Я слушаю критику и анализирую. Победные марши я и сам себе протрублю по факту. Тут главное не влипнуть.
По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет.
Жизнь иронична.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 01:40

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©)))

  Господар Вельзевула написав:По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет.
Жизнь иронична
А там(в 70+) скільки тих грошей треба?
Картон по смітниках позбирали, здали - і день вдався!🤣🤣🤣

Завтра може сюди загляне Болт, то він більш детально розкаже про здачу картону і металу)) - скільки можна "зрубати бабла"))
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8
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  #<1 ... 12198121991220012201
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